Una ex estrella de los Bulls de Michael Jordan criticó a ‘The Last Dance’: “Espero que los próximos episodios sean más brillantes”

Tras el sensacional estreno del documental ‘The Last Dance’, que narra la vida de Michael Jordan y de otros integrantes de aquellos legendarios Chicago Bulls haciendo foco en la temporada 1997/98, han surgido varias opiniones y algunas de personas involucradas en este fantástico relato. Una de ellas, quizás una de las más controvertidas, fue la del alero croata Toni Kukoc, jugador importante de ese equipo.

Siendo uno de los protagonistas de aquella gesta, la de ganar el sexto anillo de la NBA en ocho temporadas, el jugador que fue elegido ‘mejor sexto hombre’ expresó su desacuerdo con el foco de los primeros dos episodios lanzados por Netflix y ESPN.

“Espero que los próximos episodios sean más brillantes. O, por lo menos, que se vea la parte de celebración en vez de echar las culpas o preguntarse por qué no se ganaron 10 títulos. El mundo fue muy feliz cuando todo aquello ocurrió y no sé por qué hay gente a la que le molesta″, dijo en una entrevista con NBC.

Además de haber criticado la óptica en que se abordaron los primeros capítulos, Kukoc defendió sobre todo a la figura del manager general de la franquicia en aquellos años, Jerry Krause, fallecido en 2017, quien fue quien lo eligió en el Draft 1990 y el que lo forzó para que jugar en Chicago tres años después.

“Los tres años en los que intentó que fuera siempre me decía lo mismo: ‘No tienes ni idea de lo que tenemos: un entrenador increíble, buenos veteranos como John Paxson y Bill Cartwright, dos superatletas como Jordan y Pippen, etc’. Se lo pasaba bien hablando de todos ellos, lo disfrutaba. Nunca decía: ‘Yo he construido este equipo, yo he hecho esto y aquello’. Siempre lo hacía poniendo en valor a los Bulls como organización. La gente que no estaba allí ya asume una opinión: ‘Su ego se metió por medio y por eso destrozó la dinastía’. Ya no es que no aprecien lo que hizo, es que quieren destrozarlo. Ya no está con nosotros, pero ni siquiera quiero decir que es que ya no se puede defender. ¡No hay nada de lo que se tenga que defender! Fue el General Manager de un equipo que fue campeón seis veces. Que me digan cinco personas más en el mundo que lo hayan hecho en cualquier deporte”, sentenció.

Fuente: Infobae