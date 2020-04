Reportan fuga de dos internos del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca

View this post on Instagram

Dos internos del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca se habrían fugado este la noche de este jueves. Los presos lograron escapar tras golpear a uno de los miembros de la seguridad, según la información que llega a este medio.