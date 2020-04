Carlos Guzmán asume como el nuevo alcalde de SDN

Aseguró que con su trabajo, al final del camino, será un alcalde práctico, de decisión y de manos a tomar

Santo Domingo RD.- El nuevo alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, fue juramentado este viernes en un breve acto celebrado en el Ayuntamiento de ese municipio, donde el funcionario se comprometió a trabajar por la sociedad para hacer de esta circunscripción una ciudad en medio de la crisis sanitaria por la COVID-19.

Durante el acto que lo posicionó como el nuevo gobernante de dicha localidad hasta el 2024, Guzmán, quien fue diputado por cuatro años, aseguró que con su trabajo, al final del camino, será un alcalde práctico, de decisión y de manos a tomar.

"El certificado que yo quiero es cuando termine en el 2024 estar en cada uno de los corazones de los munícipes de Santo Domingo Norte. Somos un municipio que tenemos de todo; parques Mirador Norte, tenemos Teleférico, tenemos Metro, tenemos ciudad de la salud, tenemos patrimonios intangibles por la UNESCO, somos ciudad creativa, por lo tanto aquí hay de todo", pronunció en su alocución.

Al referirse a las acciones que tomará en lo inmediato en la lucha contra el coronavirus, Carlos Guzmán afirmó que sus labores irán acordes con las medidas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, haciendo cumplir el distanciamiento social y exigir a los comercios, establecimientos y hospitales a que desinfecten las áreas fuera y dentro.

"Esto cambió, el escenario cambió. Por tanto, se van a tomar medidas. Llámenme, pídanme, vamos a poner el concepto de que la gente denuncie. Mi compromiso es con la sociedad, nuestro compromiso es con cada uno de ustedes, nuestros compromiso es con el PLD que nos está dando la oportunidad. No podemos quedar mal, no hay razón para eso", precisó.

Dijo que estar frente a una crisis no le atemoriza porque van a estar positivos a enfrentarla con firmeza, cuidando al amigo, al hermano y al vecino.

"A partir de las cinco, todos los puentes quedarán cerrados y sólo pasarán las personas que estén autorizadas por la Ley. Nadie se le ocurra llamar cuando se esté violando la Ley, porque eso significa contagiar a otras personas. Es un sacrificio, pero luego vamos a salir bien", enfatizó.

En su discurso, el nuevo gobernante de Santo Domingo Norte dijo que a partir de las próxima semana, el alcalde comenzará a escuchar las necesidades del pueblo, tras señalar que uno de sus mayores trabajos será hacer respetar los espacios públicos y que aquel que no lo cumpla irá preso.

"Y les digo al secretario general y a Relaciones Públicas, todas las fotos que tengan los despachos que sean del alcalde, que sean eliminadas y que pongan las de sus familias para que cuando tengan que hacer lo que tengan que hacer, lo hagan pensando en su familia y no piensen en el alcalde", sostuvo.

Guzmán pidió a Dios sabiduría para poder dirigir con tenacidad su labor y a los munícipes colaboración para poder ejecutar.

"Yo le garantizo a ustedes, que si como diputado con doscientos mil pesos lo hicimos bien, como alcalde no hay razón para hacerlo mal. Tengo la experiencia de dos exalcaldes el compañero Jesús Félix y el compañero René Polanco, pero tenemos la experiencia de una candidata a alcalde también con mucha experiencia, Ledys Vázquez, presidenta del partido y exregidpres, lo que significa que no hay razón para terminar mal en esta gestión que si Dios quiere terminará en el 2024", apuntó.

Agregó que no está pensando en las nuevas elecciones, sino en las nuevas generaciones. "No puedo iniciar con una actitud de que si va o no va, lo que va es que este municipio se transforma y se convierte en una ciudad. No importa cuán grande sea la tempestad, saldremos adelante con Dios como guía".

Por: Darielys Quezada