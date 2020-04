Luis Abinader asegura él y su familia han hecho donaciones importantes sin necesidad de publicarlo

Aseguró que pese a ciertas críticas, los recursos empleados para enfrentar la pandemia en el país han sido cuantiosos

Santo Domingo, RD- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, aseguró que contrario a comparaciones con demás figuras políticas, no ha tenido que sacar a relucir los aportes que ha hecho en la actual coyuntura de la lucha contra el Covid-19 que vive el país, porque no forma parte de proceder.

"Yo he salido en dos ocasiones a acciones especiales también, pero no lo hago público, y las donaciones que hemos hecho, estoy seguro que son mucho más y son donaciones de mi familia, con nuestros recursos y también de la campaña y de amigos; de recursos ganados con mucha honestidad y con mucho trabajo durante muchos años", expresó a través de una entrevista web en el programa Enfoque Final transmitido en el presente canal.

El candidato a presidente, aseguró que pese a ciertas críticas, los recursos empleados para enfrentar la pandemia en el país han sido cuantiosos puesto que se han destinado recursos en medicina para personas que están grave, equipos de protección personal y programas para entrega de recursos y comida en distintas provincias del país a través de las iglesias.

"Yo no me la voy a pasar diciendo lo que hemos hecho, mi función como futuro jefe de Estado, es decir lo que tenemos que hacer y ojalá que en vez de actuar como en política y decir, -yo soy aquí el que doy-, nos uniéramos todos con el Gobierno, para que fuera solamente una unidad nacional que hiciera todas las acciones, yo me cansé de decirlo", señaló.

Prosiguió afirmando que las recomendaciones realizadas en medio de la situación para palear el impacto de los contagios, han tenido que aplicarse como fue el caso de un twitt emitido hablando sobre las propiedades de la hidroxicloroquina o plaquinol para su aplicación en pacientes en estado grave, sin que haya tenido la necesidad de "decirlo o pasar factura".

Sobre San Francisco de Macorís

Respecto a los niveles de contagios constatados hasta el momento en la provincia de SFM, Abinader aseguró "La gente está muriendo en San Francisco de Macorís más de lo que dicen las estadísticas"; por lo que comunicó al Gobierno, su voluntad y la de sus allegados para construir un hospital temporal que conste de 120 camas y que pueda ser levantado en 4 días.

"Estamos dispuestos a instalarle a costo nuestro y de nuestros amigos, una carpa con 120 camas y que ellos se encarguen de suplir el equipo médico y de operarlo; le hago esa oferta para que se dejen ayudar; por favor, ojalá que mañana nos respondan y nos digan que sí y en 4 días estaría instalada esa carpa con planta eléctrica y extractores.Como familia daríamos un 15% del costo, el resto sería por amigos de santiago, del Cibao y amigos empresarios", concluyó.