Vicepresidente de la CDEEE llama a la población a ahorrar energía en medio de crisis por Covid-19

Mediante una entrevista por el programa Enfoque Final sostenida con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, CDEEEE, el ingeniero Rubén Bichara instó a la población a tener un manejo responsable de energía eléctrica en virtud de las actuales circunstancias socioeconómicas que vive el país.

"Si bien es cierto que tenemos una disposición de energía y generación suficiente, no es menos cierto que nosotros no producimos combustibles ni fósiles ni líquidos; es importante que la población pueda tener pendiente el ahorro de energía, no podemos desperdiciar la disponibilidad que tenemos", reflexionó.

Bichara aclaró que de la población preservar una actitud ciudadana responsable, en ese sentido también disminuirían considerablemente las necesidades de requerir de los combustibles almacenados como gas y carbón al igual que disminuirían las necesidades de traer embarques y nuevos recursos, cuyas logísticas puedan representar a su vez, un riesgo sanitario.

Capacidad energética

Al ser cuestionado respecto a la capacidad de generación eléctrica del país, el ingeniero aseguró que en comparación con los 33 megavatios disponibles en el 2012, en la actualidad el sector eléctrico cuenta con 600, gracias al parque energético que integra precios sostenibles a la ciudadanía.

"Eso te da un crecimiento de mil ochocientos por ciento, la conversión de las plantas que funcionaban con derivados de petroleo, ahora podrán funcionar con gas natural licuado y junto al proyecto de Punta Catalina, nos permite 752 megavatios de generación en base a carbón pulverizado de alta tecnología, amigable al medio ambiente", señaló.

Aseguró que de momento esa disponibilidad de energía es la que permite dar servicio a la población en medio de la cuarentena con situaciones precarias, y que la misma es producto del trabajo sostenido a su vez, por todos los empleados del sector eléctrico que en medio de la situación trabajan sin descanso para mantener la electricidad de la ciudad a flote.

Respecto a las críticas recibidas entorno a las acciones humanitarias desplegadas por el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, de quien es director de campaña presidencial, expresó que siempre ha sido parte de la vocación del candidato el ayudar y ser solidario en medio de la situación que vive el país.

"No creo que nadie que le conozca debe tener la mezquindad de negarle esos atributos y mucho menos menospreciarlos, ha tenido como prioridad asistir a la población en estos días, esa es su pasión", aclaró.

Por Lucía Montes de Oca Zimbrón