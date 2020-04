Gobierno prohíbe balnearios públicos y eventos para grupos de personas durante cuarentena por Covid-19

View this post on Instagram

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció que durante la cuarentena por pandemia COVID-19, el Gobierno prohíbe los balnearios públicos, ya sea en playas, piscinas o ríos, así como los traslados vacacionales en grupo. Montalvo expresó además que, "está totalmente prohibida la celebración de reuniones, fiestas o cualquier otro evento que implique grupos de personas". #Covid19 #SaludCDN #CoronavirusRD Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana