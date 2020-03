Delegado técnico de la Fuerza del Pueblo dice alocución mediante video grabado presenta temor por parte de JCE

Santo Domingo, RD.- El delegado técnico de la Fuerza del Pueblo, Fernando Fernández, se mostró en desacuerdo con que los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) hayan dado formal inicio al proceso de elecciones municipales mediante un video grabado y no desde la sede del organismo como normalmente se realiza.

“No me gustó que los jueces no se presentaran. No manda el mensaje correcto a la población que hagan un video y no se hayan presentado…están presentando temor”, fue lo expresado por Fernández.

Indicó, además, que unos 600 escáneres tienen deficiencia a nivel nacional, por lo que no se podrán transmitir de manera rápida los resultados de al menos 300 mil electores.

El delegado técnico llamó a los dominicanos a votar y tomar las precauciones de lugar para evitar el contagio de virus.

Mediante un video pregrabado el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, junto a los miembros titulares, dio formal inicio a las elecciones municipales de este domingo 15 de marzo en las que están llamados a votar 7,487,040 electores.