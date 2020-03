Michael Bloomberg canceló su precandidatura a presidente y anunció su apoyo a Joe Biden en las primarias demócratas de EEUU

El empresario multimillonario Michael Bloomberg anunció este miércoles su retirada de las elecciones primarias demócratas tras los pobres resultados obtenidos ayer en el conocido como supermartes

Tras el decepcionante resultado en el Supermartes, el ex alcalde de Nueva York señaló que ingresó “a la carrera presidencial para derrotar a Donald Trump” y que si permanece en la contienda del Partido Demócrata podría hacer ese logro “más difícil”

El ex alcalde de Nueva York también confió que basó su decisión en los datos. “Luego de los resultados de ayer, las matemáticas de los delegados se volvieron virtualmente imposibles y un camino viable para la nominación no existe más”, manifestó en su misiva. Y añadió: “Pero me mantengo claro acerca de el objetivo principal: la victoria de noviembre. No para mí, sino para nuestro país. Y como no seré nominado, no me apartaré de la pelea política más importante de mi vida”.

“Siempre creí que derrotar a Donald Trump comienza con la unión detrás del candidato con la mejor posibilidad de hacerlo. Después del voto de ayer, es claro que ese candidato es mi amigo y un gran americano, Joe Biden”, concluyó Bloomberg.

Bloomberg, un magnate de los medios con un patrimonio estimado de 60 mil millones de dólares, ingresó a la carrera en noviembre y rápidamente gastó cientos de millones de dólares de su propio dinero para inundar las redes sociales, la televisión y la radio con anuncios en el que se presentaba como el candidato moderado con la experiencia de gobierno y los recursos financieros para enfrentar al presidente Trump. Esa inversión hizo que Bloomberg llegara a posicionarse como tercer candidato por intención de voto a nivel nacional, por detrás de Biden y Bernie Sander.

Sin embargo, el decepcionante resultado del Supermartes, en el que no pudo ganar ninguno de los 14 estados en juego y cosechó apenas 11 delegados, precipitó su retiro de la contienda. El ex vicepresidente Biden ganó en al menos ocho estados, mientras que el izquierdista Bernie Sanders se llevó cuatro en la jornada de ayer, clave para las primarias demócratas, de donde saldrá el candidato que el próximo noviembre se enfrente al republicano Donald Trump.

Sobre Joe Biden, Bloomberg resaltó en su nota su “decencia, honestidad y compromiso” con los asuntos más importantes para Estados Unidos, entre los que destacó la sanidad, el cambio climático, el empleo y el control de las armas. Mike Bloomberg agradeció también el apoyo recibido por sus seguidores y les pidió que continúen “comprometidos” y activos en el proceso electoral para elegir un candidato demócrata y que éste derrota a Trump.

Por su parte, el mandatario reaccionó rápidamente a la noticia del retiro del ex alcalde, a quien suele apodar “Mini Mike”.

“Mini Mike Bloomberg acaba de “abandonar” la carrera por la presidencia. Podría haberle dicho hace mucho tiempo que no tenía lo que se necesita, y se habría ahorrado mil millones de dólares, el costo real. Ahora invertirá dinero en la campaña de Dormido Joe, con la esperanza de salvar la cara. ¡No funcionará!”, escribió Trump en Twitter.

Fuente:Infobae