MINERD y Salud Pública se reúnen para establecer plan de orientación en centros educativos por coronavirus

Peña Mirabal, explicó que procedió a invitar a los técnicos de Salud Pública

SANTO DOMINGO, RD.- El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, encabezó una reunión de coordinación con el Ministerio de Salud Pública, viceministros, directores distritales y departamentales, para establecer la ejecución del Plan Nacional de Orientación en los planteles escolares públicos y privados ante la presencia importada del coronavirus en el país.

Peña Mirabal, explicó que procedió a invitar a los técnicos de Salud Pública para recibir la mayor cantidad de información al respecto y tener las herramientas necesarias para enfrentar posibles casos tanto en la sede educativa, como en los centros de estudios.

Dijo que desde la sede del MINERD se pretende llegar hasta las aulas, desarrollando un alto nivel de concientización para lograr un gran impacto en todo el sistema educativo y evitar que el Coronavirus pueda encontrarlos desprevenidos.

Informó que a partir de martes los directores provinciales de Salud Pública y regionales del Ministerio de Educación, se estarán reuniendo con el objetivo de recibir todas las informaciones de lugar con el propósito de que estos a su vez realicen encuentros con los directores de los centros de estudios de sus localidades.

“Cada director de centros se reunirá con los profesores para que se conviertan en agentes multiplicadores de esas informaciones transmitiéndolas a los docentes”, refirió.

El funcionario señaló que en la actualidad hay tres momentos que el MINERD tendrá en cuenta: a) Prevención para los empleados de toda la cartera educativa por la cantidad de personas que laboran, tanto en la sede como en los institutos descentralizados; b) Detección, es decir, como detectar que un empleado del MINERD, profesor o docente esté afectado, y c). Qué hacer al respecto.

Cómo reaccionar ante un personal del sector educativo, un niño, niña o joven que presente síntomas que podrían ser del Coronavirus, qué hacer en ese momento, cual es el protocolo a seguir.

Peña Mirabal instruyó a las direcciones de Participación Comunitaria y Descentralización, respectivamente, para que planifiquen una reunión con las asociaciones de madres, padres y amigos de la escuela (APMAE), de manera que las informaciones no se queden en las aulas sino también que llegue a cada hogar dominicano.

Asimismo, hizo un llamado a llevar las orientaciones y de esta manera servir de muro de contención de todo el pánico que se pueda crear en el país, con malas informaciones, con distorsiones de lo que es la enfermedad.

“Nosotros estamos llamados a jugar este rol en este momento. Primero, porque somos el Ministerio de Educación y segundo, porque estamos en todos los rincones de nuestro país y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario de contribuir con las autoridades de Salud Pública para lograr este impacto en la conciencia de nuestra población a los fines de que no se provoque el pánico”, enfatizó.

Solicitó a todos los viceministros, directores generales y directores de institutos descentralizados a que “nos sintonicemos todos en esta tarea, porque esta es una tarea que es para enfrentar esta situación y lograr el menor impacto posible de la misma en nuestra población.

En el encuentro, se presentó un volante donde se mostraba la definición simple del Coronavirus, así como también los síntomas y mecanismos de prevención y a quien dar alerta en caso de síntomas. Estos volantes serán distribuidos en todos los centros educativos del país.

Salud Pública

De su lado, el doctor Ubardino Jaques, director de la Oficina Coordinadora de la Gestión Descentralizada del Ministerio de Salud Pública, consideró que en el sector educación es vital la comunicación de riesgo, procurando que las familias de los estudiantes y el personal docente estén bien empoderados de qué es la enfermedad, cómo prevenirla, saber que hay otros virus respiratorios que están circulando, y que están atacando ahora mismo y que deben enfrentarlos con las mismas medidas de prevención que el Coronavirus.

“Cuando tenemos una persona enferma, no debemos permitir que vaya al trabajo, lo ideal es quedarse en la casa, igual los niños no deben mandarse al colegio o a la escuela, algo que es un reto por la condición socioeconómica de los padres que muchas veces no tienen con quien dejarlos para ir a trabajar, pero lo aconsejable es que una persona enferma no esté en lugares públicos y cerrados como es la escuela”, subrayó Jáquez.

Asimismo, le harán llegar el contenido educativo a todo el personal para que puedan ser utilizados y reiteró la importancia de que los directores sostengan reunión con el personal a su cargo, de manera que logren el mayor nivel de conciencia al respecto.

Acompañaron al Ministro de Educación, todos los viceministros, directores de institutos descentralizados, directores distritales y departamentales encabezados por Henry Santos, director del gabinete ministerial del MINERD y la directora del departamento de Epidemiología de Salud Pública.