Secuestradora de Fátima confesó que esposo quería "una niña para que fuera su novia"

La niña de siete años fue violada y asesinada en Ciudad de México

Giovana ''N’’, la presunta secuestradora de Fátima, la niña de 7 años que fue violada y asesinada en la Ciudad de México, confesó que su esposo quería una "una niña chiquita para que fuera su novia", caso contrario abusaría de sus hijas.

La tía del acusado, identificado como Mario ''N’’, aseguró que la pareja acudió a su domicilio para escapar de las autoridades, pero al enterarse de lo sucedido, ella decidió entregarles a la Justicia. En una entrevista, Irma Reyes declaró que Giovana se arrodilló para pedirle que no la denunciara y que cometió el delito por temor a las amenazas de su sobrino.

En este domicilio fueron ubicados Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Najera, presuntos feminicidas de #FatimaCecilia #Fatima, niña de 7 años hallada sin vida en #Tlahuac. Es la casa de una tía de Mario Alberto, donde se refugió desde el 16 de febrero con Giovana pic.twitter.com/JZlIx7Q3Jq — Iván Ramírez (@ivanramirez092) February 20, 2020

"Él siempre me decía que quería un 'regalito', una niña chiquita para que fuera su novia toda la vida y que si no se la llevaba, él iba a hacerlo con mis hijas", dijo la mujer a Reyes el día que llegaron a su casa. Además, Giovana habría comentado que el día del secuestro, su esposo amenazó que no la dejaría entrar a casa "hasta que no llevara el 'regalito'" y, ante el temor de que pudiera pasarle algo a sus hijas, decidió raptar a Fátima.

Según el testimonio de la tía, Mario abusó de la niña en presencia de su esposa y en vista de que la víctima "lloraba mucho", él decidió matarla y entre ambos la asesinaron con dos cinturones. Tras escuchar las confesiones, Reyes se las ingenió para hacer tiempo y pedir a otros familiares que llamaran a la Policía.

Momento de la detención

El 19 de febrero, las autoridades llegaron al lugar y arrestaron a la pareja. Este viernes, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México difundió videos del momento en el que Giovana y Mario recibieron las "órdenes de aprehensión por secuestro agravado y feminicidio".

Hasta ese momento, los presuntos feminicidas solo estaban detenidos por cohecho, pues habrían tratado de sobornar a agentes municipales de Atizapán para evitar su arresto.

Fuente: RT