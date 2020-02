Secretario de finanzas PRM denuncia su WhatsApp fue hackeado

Santo Domingo, RD.- El secretario de finanzas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduardo Sanz Lovatón denunció que desde la noche del sábado pasado, no ha tenido acceso a su cuenta de WhatsApp y que ha tratado de recuperarla, pero no ha sido posible.

Mediante su cuenta de Twitter, Sanz Lovatón indicó que allegados le han informado que aparece en línea en la aplicación.

Te puede interesar: Ulises Rodríguez denuncia que le hackearon cuenta de WhatsApp

“Desde el sábado en la noche no tengo WhatsApp, Hemos tratado de restituirlo. Ahora me informan que mi cuenta aparece en línea Y NO SOY YO. Procederemos legalmente. Al PAIS informo ese WhatsApp ES UNA FALSA”, fue lo colgado.