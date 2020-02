AUDIO: Iris Guaba llama atacar a periodistas y políticos que se oponen a compra de electrodomésticos

Esto sobre críticas a que dicha institución licite electrodomésticos a solo días de las elecciones municipales

Santo Domingo RD.- En un audio que circula en las redes sociales, supuestamente de la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, donde se le escucha ordenar para abordar a periodistas y a políticos de la oposición, sobre críticas a que dicha institución licite electrodomésticos a solo días de las elecciones municipales que se llevara a cabo el 16 de febrero.

Tras circular el audio en las redes sociales la directora del Plan Social, al ser entrevistada en un programa de radio local admitió que es su propia voz.

El audio se escucha a la funcionaria dar instrucciones clara acerca de a cuales periodistas y miembros de partido opositor deben atacar vía redes sociales.

“Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen las redes, en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, Orlando Jorge Mera, búsquelos y cáiganles encima, que ese es un estúpido, aprovechando un artículo que no es”, busquen esa gente contacten esa gente ustedes lo buscan y respóndales y el tema es ustedes pueden poner a la gente ósea ustedes pueden poner a la gente que diga, ósea los pobres se van a joder en las elecciones, porque hay elecciones ya los pobres no pueden pedir nada en el Plan Social”, expresó Guaba.

En el mismo orden explicó “Y, también, resaltar, que a la oposición no les interesa los planes sociales, que ellos quieren cerrar los planes sociales, que no solamente en esta ocasión, sino siempre ellos son reincidentes en ir en contra de los planes sociales porque ellos entienden que eso es clientelismo”, dice Iris Guaba.

Este audio es una reacción de la funcionaria pública a raíz de las críticas contra el Plan Social de la Presidencia, después de que se diera a conocer que la institución licitó comprar electrodomésticos por un valor de más de 400 millones de pesos.

Este miércoles en rueda de prensa el Plan de Asistencia Social de la Presidencia aseguró que la compra de dichos electrodomésticos se realiza cada año y que no suspenderá la ayuda a los necesitados por críticas.