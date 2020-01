Gonzalo Castillo insta a la juventud a soñar en grande, como lo hizo él

El candidato presidencial añadió: “Yo soy un emprendedor"

SANTO DOMINGO, RD.- A propósito de celebrarse hoy el Día Nacional de la Juventud, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, reafirmó su compromiso con el impulso de la juventud, y afirmó que en este nuevo ciclo político que se abre, los jóvenes serán los protagonistas en el diseño y construcción de nuevas ideas e iniciativas que les permitirán desarrollar sus talentos y materializar sus sueños.

“Hoy es el Día Nacional de la Juventud y quiero que los jóvenes se lleven este mensaje: deben soñar en grande. Háganlo como yo lo hice, que soñé en grande, y gracias a Dios, a mi país y a mis padres que me dieron las oportunidades, he logrado todas las metas de vida que me he propuesto. Quiero decirles que sueñen en grande y que juntos podemos construir un país de más oportunidades, bienestar y esperanza para todos”, expresó.

El candidato presidencial añadió: “Yo soy un emprendedor. Si este hijo de un barbero y una ama de casa cumplió su sueño de ser un empresario y próximo Presidente de la República ¿por qué los jóvenes de todo el país no pueden lograr sus metas?

Puedes leer: Gonzalo resalta resultados encuesta Sigma Dos que colocan al PLD como favorito para municipales

“Sé que algunos jóvenes no se atreven a soñar, pero les pido que sueñen como yo lo hice. Tienen mi palabra. No les voy a fallar. Voy a escuchar sus ideas, sus propuestas, sus inquietudes. Y después, como presidente de la República, voy a cumplir con esos compromisos”, manifestó.

El candidato destacó que el Día Nacional de la Juventud es de mucha importancia, y por eso, “quiero apoyarlos, y en mi gobierno implementaré en todo el país el “Programa Primer Paso”, que da incentivos a las empresas para que contraten gente joven.

Asimismo, Castillo dijo que pondrá en funcionamiento los Centros de Emprendedores para potenciar el talento dominicano. “A los 23 años abrí mi primera empresa y sé de las dificultades que se enfrentan. Quiero simplificarles la vida a los emprendedores y ayudarlos a crear su propia empresa”.

El candidato presidencial se expresó en esos términos al sostener las “Juntaderas con Gonzalo”, junto a los candidatos a alcaldes por Pedro Brand, Ramón Pascual; La Guayiga, Martha Pérez; y Pantoja, Mario González, en respaldo a sus aspiraciones.

Le puede interesar: Gonzalo promete llevar tranquilidad a las calles de todo el país como lo hizo...

Las “Juntaderas con Gonzalo” son encuentros comunitarios informales donde la gente puede compartir y dialogar con el candidato presidencial, de manera amena, mientras él realiza los recorridos en apoyo a los candidatos municipales del PLD y sus partidos aliados.

El recorrido de este viernes abarcó tres “Juntaderas con Gonzalo”. Primero en Pedro Brand, en la residencia de la diputada Gertrudis Ramírez, el cual fue un desayuno; luego en La Guayiga, donde compartió una picadera, y por último, un almuerzo en Pantoja, en la cancha deportiva.

Posteriormente, en Los Alcarrizos, el candidato presidencial encabezó en la tarde una marcha caravana, junto al candidato a alcalde, Junior Santos y regidores, en respaldo a sus aspiraciones. El recorrido de 5 kilómetros, inició en la carretera Hato Nuevo y finalizó en la autopista Duarte.

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político, Cristina Lizardo, senadora de la provincia Santo Domingo; Francisco Domínguez Brito; Andrés Navarro, director operativo de la campaña y Robert de la Cruz. Por el Comité Central, estuvo Juan Frías; así como los diputados Yaco Alberti y Domingo de León; así como candidatos a regidores y otros líderes políticos del PLD de la zona.