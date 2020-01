Aumenta a 17 el número de muertos en China por el nuevo coronavirus

Esta cifra casi dobla el número de fallecidos desde la última actualización por neumonía

Las autoridades de la provincia china de Hubei han confirmado que el número de muertes relacionadas con la propagación de un nuevo coronavirus, cuya aparición se vincula con un mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, situada en esa provincia, ha aumentado a 17.

Esta cifra casi dobla el número de fallecidos desde la última actualización por neumonía a raíz del peligroso virus.

Este miércoles, en Hubei se han registrado 444 casos de contagios. En un primer momento la Organización Mundial de la Salud y médicos chinos apuntaron al contacto con animales como la causa de contagio más probable, pero luego determinaron que el virus puede ser transmitido de humano a humano en el caso de contactos estrechos.

Puedes leer: Detectan el primer contagiado por el virus de Wuhan en Estados Unidos

Ahora la Comisión Nacional de Salud del país asiático ya habla sobre la posibilidad "de mutación viral y una mayor propagación".

La neumonía atribuida al nuevo coronavirus es la complicación principal que se observa en los infectados y no destaca por ningún síntoma especial. Básicamente los infectados tienen fiebre, algunos experimentan dificultades para respirar, mientras las radiografías muestran cambios en los pulmones.

Como no se trata de la neumonía causada por bacterias, no se cura con antibióticos y el tratamiento es sintomático, no enfocado en la etiología de la enfermedad.

Fuente: RT