VIDEO: Vendedora de coco desafía a la Policía y frustra desalojo en Tamboril

Momentos de tensión se vivieron cuando, en un intento para evitar que la desalojen de un espacio público en el municipio Tamboril, de la provincia Santiago, una comerciante dedicada a la venta de coco se amotinó, desafiando a las autoridades policiales que acudier|on al lugar con la encomienda de secuestrarle su mercancía.

Con machete en mano y advertencia de que solo muerta le podrían quitar el negocio del que sus hijos y su padre quebrantado de salud se alimentan con lo poco que produce, María Veras le reprimió a los agentes la actuación discriminatoria de pretender impedirle que venda su producto, mientras permiten que otros tipos de negocios operen sin ninguna dificultad.

Asimismo, se queja de que traten de impedirle que consiga el sustento de su familia trabajando dignamente. Fue enfática en señalar que no saldrá a las calles a robar ni prostituirse porque la Policía Nacional y el alcalde de Tamboril les parezcan.

“Aquí en Tamboril todo el mundo tiene casetas en las aceras y al síndico no le molesta. ¿Por qué motivo quieren quitarme a mí y a mi papá que trabajamos para darle comida a nuestros hijos?”, cuestionó. Y prosigue: “Mire como tenemos todo limpio. La gente que camina por aquí me apoyan, me dicen: así mismo mami, sigue buscándote tu comida”.