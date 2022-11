Exesposa del superintendente de Pensiones lo acusa de haberle dado una golpiza

Santo Domingo, RD.- Aurora Díaz, exesposa del superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras Genao, denunció que el funcionario la sometió a violencia física hasta el punto de desfigurarle el rostro.

Díaz, quien rompió el silencio luego de cuatro años, mostró en una publicación en su cuenta de Instagram cómo le quedó el rostro tras recibir una golpiza del actual funcionario.

Hace 4 años, estas imágenes la publicaron y todo el mundo me culpó, en vez de indagar qué pasó. Hoy las público yo, ya no me avergüenzan.

Aurora Díaz, exesposa del superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras Genao.