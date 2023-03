Sanz Lovatón dice aporte de Aduanas es vital para el desarrollo del país

SANTO DOMINGO, RD. – El trabajo realizado por la Dirección General de Aduanas (DGA) ha sido pieza clave para encaminar un conjunto de iniciativas y obras de desarrollo para el país, entre ellas la circunvalación de Azua, el monorriel de Santiago y el relanzamiento del sur del país.



Lo ha sido a través de los recursos recaudados, que luego alimentan el Presupuesto General del Estado y el producto interno bruto (PIB), planteó ayer el director general del organismo, Eduardo Sanz Lovatón. Entre las instituciones recaudadoras, Aduanas aporta el 26 %, y el restante viene por vía de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).



En la entrevista especial elCaribe-CDN, el funcionario indicó: “El hecho de que el presidente Luis Abinader, en su Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional, citara que las recaudaciones del Estado crecieron (en su aporte al PIB) de un 13 % a casi un 16 %, dato de suma importancia, que genera satisfacción”.



“Haber conseguido eso (recaudar más), en un contexto donde no hubo subida de impuestos ni reforma fiscal es un logro fundamental de eficiencia y transparencia. Y en el caso de nosotros, de la Dirección General de Aduanas, cuando el presidente llegó al poder, la institución representaba o aportaba un 18 por ciento de los ingresos del Estado y hoy representa un 26 por ciento de los ingresos. Ese es un dato poderosísimo, en cuanto a lo que representa Aduanas en los ingresos estatales”, expuso.

La DGA es una institución recaudadora y a la vez facilitadora del comercio. Ambas condiciones pueden convivir, aunque no siempre es así. “A veces la labor tributaria ralentiza el comercio y a veces facilitar el comercio contradice el esfuerzo tributario. Y ese es el balance de una buena administración”, explica el funcionario del organismo, en respuesta a una pregunta sobre ese particular.



“Se han podido combinar ambos esfuerzos. Es el balance que hay que tener y creo que en 2022 lo hemos logrado”, agregó, poco después de recordar que el pasado año -en recaudos- el organismo superó la barrera, por vez primera en la historia, de los RD$200,000 millones.



En concreto, al 23 de diciembre de 2022, la DGA había generado ingresos por RD$226.7 mil millones. Al 31, el monto fue mayor (sobre RD$260 mil millones). Con ese nivel numérico el organismo sobrepasó la cifra mayor de recaudo anual, que fueron RD$191.9 mil millones en el año 2021.



Ese nivel de ingresos ha permitido a Aduanas superar la meta inicial establecida por el Ministerio de Hacienda (RD$197,355 millones). Significa que al cierre de 2022 logró un superávit de RD$62,600 millones.



“Ahora en 2023 comenzamos con medidas que habrá que ver sus frutos, tratando de atacar las subvaluaciones y muchísimas cosas, que gracias a las tecnologías instaladas en Aduanas nos enseña mucho más; nos retrata más. Veremos cómo nos va en este 2023”, dijo Sanz Lovatón en la entrevista.



La DGA es una institución autónoma, con independencia presupuestaria y financiera. Sin embargo, la entidad, voluntariamente, explicó su director, se ha ido adhiriendo a los mecanismos de transparencia del Estado para operar en línea con el Sigef (Sistema de Información de la Gestión Financiera).



“Estamos trabajando en ese sentido y evidentemente tenemos en línea nuestra ejecución presupuestaria”, apuntó.



Procesos menos traumáticos



En reducción de burocracia, la DGA ha sido puesta de ejemplo no solo a nivel local, sino en otras naciones, con el programa Despacho 24 Horas, que ha priorizado lograr que República Dominicana sea un hub logístico de clase mundial.



“Ya vamos por casi cincuenta mil contenedores despachados en ese proceso y hemos incluido por primera vez a empresas Mipymes, que en más de un sesenta por ciento son de mujeres, y hemos regularizado el despacho 24 horas”, expresó el funcionario aduanal.



Cuando Sanz Lovatón tomó las riendas de la DGA, los Operadores Económicos Autorizados (OEA) que son quienes tienen acceso a ese programa, eran sólo grandes empresas. “Ahora lo hemos regionalizado, en el sentido de que hemos incluido pequeñas y medianas empresas y también los hemos aplicado a la región del Cibao, donde por primera vez en el Aeropuerto del Cibao hemos llevado el comercio electrónico”, expuso.



Informó que a esa zona del Cibao se han autorizado 75 empresas como OEA y todo eso es parte de un gran esfuerzo.



El de ayer fue un diálogo amplio; alcanzó para abordar distintos temas y aspectos, de los que compete ver a un director de Aduanas.



“Recuerda que lo que se ataca es el déficit fiscal del Estado. Si por alguna razón nosotros no cumplimos con la meta, y el Presupuesto General de la Nación no se alimenta de la manera que se proyectó, entonces eso incrementa el déficit fiscal, lo cual quiere decir que el Estado tiene que tomar más prestado y endeudarse más”, sostuvo.



El comentario sobre ese aspecto surgió a propósito de una pregunta formulada sobre el “déficit recaudatorio” que Sanz Lovatón dijo haber encontrado cuando asumió el cargo, en agosto de 2020.



Dejó claro que el reto de la DGA y la Dirección de Impuestos Internos es evidentemente llenar sus metas presupuestarias para que el déficit no crezca. “Fue lo que logramos en 2021, cuando generamos un excedente, y lo propio en 2022. En lo que respecta a este año 2023, todavía es muy temprano (…)”, apuntó.

Manejo de temas, un profesional



Eduardo Sanz Lovatón es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posee doctorado en Derecho Internacional Privado del Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de París, Francia.



Como conocedor de las leyes, la palabra ilícitos no le resulta extraña, especialmente porque la institución que dirige no ha parado de combatirlos y enfrentarlos, según aseguró ayer.



Y como parte de eso, se realiza la incautación de dinero y mercancías que no cumplen con los requisitos para ingresar al país. Cuando se realiza ese tipo de incautación, hay dos procedimientos o mecanismos: Si el dinero se incauta en zona primaria aduanera, Aduanas lleva un proceso jurídico; lo deposita en una cuenta del organismo en el Banco de Reservas y se hace un informe.



Si la incautación ocurre fuera de la zona primaria aduanera (fuera de muelle o aeropuerto o en jurisdicción no aduanal), entonces el dinero o mercancía pasa a ser un tema del Ministerio Público y éste lo trata como efecto decomisado.



En otra parte del diálogo, el director de Aduanas aseguró que el organismo mantiene su política de incentivos por metas a los empleados, cumpliendo así lineamientos y estándares de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para las entidades recaudadoras.



En el caso local, es una práctica (de incentivos) que instauró Miguel Cocco (ya fallecido) cuando dirigió la entidad.



Daniel Peña, subdirector de Tecnología de la DGA, y Degnis de León, gerente de Comunicaciones, acompañaron a Eduardo Sanz Lovatón al encuentro.



Del lado de elCaribe y de CDN37 estuvieron Nelson Rodríguez, director del diario; Alba Nely Familia, directora de la planta televisiva, así como las conductoras de programas Katherine Hernández y Julissa Céspedes. Por el periódico, participaron Yanessi Espinal y el autor de este escrito (Martín Polanco).



A todos, Eduardo Sanz Lovatón les dijo que poco a poco República Dominicana se va convirtiendo en una potencia en el ambiente logístico mundial. “Y por eso usted tiene fábricas que cierran en Zaragoza para instalarse aquí. Por eso usted tiene el auge de los centros logísticos de consolidadores de cargas de los nuevos hub aéreos que se están haciendo tanto en el aeropuerto de Punta Cana, como en el Aeropuerto Las Américas y el Aeropuerto del Cibao”, indicó.

Por: Martín Polanco