Autismo en aumento | Desclasificado

La periodista Addis Burgos realizó un reportaje para el programa Desclasificado, acerca del autismo y su aumento, debido a que en los últimos tiempos se ha estado dando en República Dominicana.

Burgos, definió que, el autismo es un trastorno del desarrollo de los niños, que afecta la comunicación y la interacción social. Se caracteriza por patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados. Por consiguiente, produce un retraso del desarrollo y alteración de las funciones que debe tener una persona, el aumento de casos plantea una interrogante. Familias que lidian con esta realidad nos contaron sus luchas y barreras para sacar adelante a sus hijos.

Explicó que se produce por la interrupción del desarrollo normal del cerebro en una etapa temprana del crecimiento fetal. La causa de esta en defectos en los genes que controlan el crecimiento del cerebro y que regulan el modo en que las neuronas se comunican entre ellas.

El avance de los casos de autismo en el país plantea un complejo escenario que va desde lo difícil y costoso de un diagnóstico temprano, hasta las barreras en los tratamientos de neurodesarrollo y lo complicado que se vuelve el recorrido al tratar de sacar adelante a un niño/niña con autismo. Un trastorno generalizado del desarrollo.

La presidenta Fundación Manos Unidas por Autismo, Odile Villavizar narró que, «Diego, es mi hijo mayor, tiene 25 años actualmente y diego cuando tenía como 18 meses, yo empecé a ver algunas conductas, que no estaban muy normales y yo decía pero el niño no me socializa, no me habla».

Tratamiento en el país para autismo

Medicamentos de alto costo que no aceptan las aseguradoras, las consultas neurológicas, psicológicas y psiquiátricas. Así como también, pruebas genéticas, pruebas de funcionamiento cognitivo, funcionamiento psicológico, funcionamiento escolar y neuroimágenes. El costo de un diagnóstico supera los 250 mil pesos, lo que es igual a 13 veces el salario mínimo en República Dominicana. Por consiguiente, ahoga a las familias en la carrera por salvar un hijo autista.

Villavizar nos contó que tardó al rededor de dos años para lograr conseguir el diagnostico, que ya 25 años atrás, no había toda la información que se tiene en la actualidad. Tampoco todos los profesionales que hay ahora en los centros.

La fuerte demanda de nuevos casos de autismo en la República Dominicana, se enfrenta a una escasez de intervenciones terapéuticas especializadas. La terapia ocupacional,la del habla y las intervenciones conductuales son de vital importancia para tratar el trastorno.