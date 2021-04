El exmandatario estadunidense se jactó de los logros de su Administración en la lucha contra la pandemia.

Estados Unidos.- Durante una reunión con donantes del Partido Republicano este fin de semana, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump se jactó de los logros de su Administración en la lucha contra la pandemia y defendió que la vacuna anticovid debería llamarse "Trumpcine", en referencia a su propio nombre.

En el evento, organizado en su club de Mar-A-Lago (Florida), Trump dijo que los fármacos contra el coronavirus deberían ser llamados "Trumpcine" en lugar de por sus nombres convencionales, precisando que esta idea le fue proporcionada por uno de sus simpatizantes.

Durante su intervención, el ex mandatario también arremetió contra Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de EE.UU., por desaconsejar el uso de mascarillas al inicio de la pandemia.

No es la primera vez que Donald Trump se atribuye logros médicos de la lucha contra la pandemia. "Espero que todos recuerden cuando reciban la vacuna contra el COVID-19 (a menudo referido como "el virus chino") que si yo no hubiera sido presidente, ustedes no recibirían esa hermosa inyección en cinco años, en el mejor de los casos, y probablemente no la recibirían en absoluto. ¡Espero que todos lo recuerden!", afirmó el ex mandatario a inicios de marzo.

Fuente: RT