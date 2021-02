AUDIO: Publican los primeros sonidos jamás grabados en Marte

La NASA ha compartido este lunes el primer video que muestra el momento en que su róver Perseverance aterrizó en la superficie de Marte. Además, ha publicado las dos primeras grabaciones de audio hechas por la misión.

La agencia indicó que "un micrófono conectado al róver (...) sobrevivió al descenso altamente dinámico a la superficie y obtuvo sonidos del cráter Jezero el 20 de febrero".

"Ahora que han visto Marte, escúchenlo. Tomen unos auriculares y escuchen los primeros sonidos captados por uno de mis micrófonos", publicó la misión de Perseverance en Twitter.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021