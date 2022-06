17, 000 millones de subsidio a combustibles; Gobierno dice lo mantendrá hasta que se pueda

Santo Domigo, RD.- El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, afirmó que los precios de los combustibles que de acuerdo a la Ley deben cambia semanalmente, se van a mantener con el subsidio por disposición del presidente Luís Abinader hasta donde la economía del país, lo soporte.

Bisonó, detalló que el gobierno mantendrá el subsidio a los combustibles mientras pueda, en cuyos esfuerzos ya ha invertido RD$17,000 millones en lo que va del año.

Subsidio tienen el objetivo de evitar inflación y otros efectos colaterales

Indicó que solo en los primeros cinco meses del año, se invirtió RD$15,000 millones, lo que sumado a 2, 500 de deuda, asciende RD$17,000 millones. La medida tiene el objetivo de evitar inflación y otros efectos colaterales producto de las alzas en los carburantes.

Manifestó que en este período se ha consumido más combustibles que en 2021, enfatizó que los recursos se utilizan para sostener los precios son propios.

“Hemos paleado un poco la inflación en un 3.5 por ciento y ese subsidio dispuesto por el presidente Luís Abinader es para evitar efectos. Dado que los combustibles son un producto que provoca inflación en sentido general.

El funcionario manifestíó que el gobierno procura la estabilidad y que con esta filosofía, ha colocado subsidios a la harina. Con el transporte público y con todo aquello que se ha puede identificar para que la inflación no golpe. “Es una inflación importada, no es propiamente nuestra, sin embargo, con el mercado, no se compite”, dijo.

El ministro reiteró que los precios de los combustibles se van a mantener en la medida de lo posible. Esta medida se une al ahorro de los ministerios, a fin de que no haya dispendio y que todo el ahorro sea para palear la inflación que viene de fuera.

ZONA FRANCA

Bisonó refirió que el gobierno está claro en apoyar las zonas francas del país y puso como ejemplo el crecimiento que llevan los parques. Los parques están en La Romana, San Pedro de Macorís y Hato Mayor. Donde no solo existe interés en que se instalen nuevas empresas, sino que siendo un negocio, se espera motiven y atraigan nuevos inversionistas.

Reveló el caso reciente de la zona franca dedicada al tabaco, por la que se interesaron inversionistas que luego pasaron a La Vega. En Tal sentido, lo que la instalación depende en gran parte de quienes se interesan y el gobierno crea las condiciones para ello.