Jinete Héctor Hernández gana tres carreras en el Quinto

SANTO DOMINGO ESTE.- El jinete Héctor Hernández ganó este sábado tres carreras en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 tuvo dividendo de RD$7,080.00.

Con cinco ganadores, el pool de 6 pagó RD$268.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó RD$1,955.00.

El monto apostado al pool de 6 fue RD$2,132,208.00

Hernández montó a los ganadores de las carreras: 1era. (Ocean Power); 3era. (Santiago V); y 5ta. (Passion Fruit) del cartel #18 del año.

Resultados por carrera

En la primera carrera, se impuso Ocean Power (4), del Establo Florida. Lo condujo el jinete Héctor Hernández, quien recibió instrucciones del entrenador Víctor Meriño. Registró tiempo de 1:28:3/5 en los 1,400 metros. Exacta 4/7 (Ocean Power/Mosi Oa Tunya). Quiniela 4/7. Trifecta 4/7/8 (completada por Never Enough). Superfecta 4/7/8/3 (completada por Amor Propio).

En la segunda carrera, dominó Cajún Red (5), del Establo La Cigua. Llevó sus bridas el jinete José Báez, quien siguió las indicaciones del entrenador Alfonso Frías. Marcó tiempo de 1:14:3/5 en los 1,200 metros. Exacta 5/6 (Cajún Red/Koreano RD). Quiniela 5/6. Trifecta 5/6/8 (completada por Daddy’s Mountain). Superfecta 5/6/8/4 (completada por Pete Marwick). Dupleta 4/5 (Ocean Power/Cajún Red).

En la tercera carrera, ganó Santiago V. (3), del Establo Florida. Tuvo sobre el lomo al jinete Héctor Hernández, a quien trazó pautas el entrenador Víctor Meriño.. Detuvo las agujas de reloj en 1:48:00 en los 1,700 metros. Exacta 3/2 (Santiago V./Catire). Quiniela 2/3. Trifecta 3/2/con todos. Superfecta 3/2/5/1 (completada por By Me Now Wells). Dupleta 5/3 (Cajún Red/Santiago V.).

En la cuarta carrera, la victoria fue para Cruisin’N Crushin (1), del Establo San Lázaro. Cargó con el peso del jinete Carlos de León, a quien aconsejó el entrenador Demetrio A. Correa. Hizo crono de 1:26:4/5 en los 1,400 metros. Exacta 1/2 (Cruisin’N Crushin/Lee Alejandro). Quiniela 1/2. Trifecta 1/2/6 (completada por Ethan’s Mission).Superfecta 1/2/6/3 (completada Por Hickstead).

Sigue el dominio de Héctor Hernández

En la quinta carrera, triunfó Passion Fruit (2), del Establo Florida. Tuvo en el sillín al jinete Héctor Hernández, a quien instruyó el entrenador Víctor Meriño. Su tiempo fue 1:50:1/5 en los 1,700 metros. Exacta 2/5 (Passion Fruit/Wells To Wells). Quiniela 2/5. Trifecta 2/5/6 (completada por Cabuya B.). Superfecta 2/5/6/1 (completada por El Rubio del Swin). El 1er. Pick 3 fue 3/1/2. El 1er. Pick 4 fue 5/3/1/2. Dupleta 1/2 (Cruisin’N Crushin/Passion Fruit).

En la sexta carrera, la primera en cruzar la meta (1,400 metros) fue Maite A. (4), del Establo Marifé. La montó el jinete José Francis Rojas, a quien impartió indicaciones el entrenador Luis Valerón. Hizo tiempo de 1:30:00. Exacta 4/2 (Maite A./Cañobanda). Quiniela 2/4. Trifecta 4/2/6 (completada por The Queen Z.). Superfecta 4/2/6/3 (completada por Bala Dorada). El 2do. Pick de 3 fue 1/2/1,4,7. El 2do. Pick de 4 fue 3/1/2/1,4,7. Dupleta 2/4 (Passion Fruit/Maite A.).