Finalmente, Roger Federer no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: a los 39 años, la presencia del suizo era muy esperada en Japón, donde estaría Novak Djokovic pero no así Rafael Nadal.

Así lo confirmó el propio helvético en redes sociales: “Durante la temporada de canchas de césped, desafortunadamente he experimentado una molestia con mi rodilla, y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza. Ya he comenzado rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano. Deseo a todo el equipo suizo la mejor de las suertes. ¡Como siempre, Hopp Schwiz (vamos Suiza)!

Este iba a ser el quinto Juego Olímpico para Federer tras Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. En Río 2016 tampoco pudo estar presente porque se recuperaba de otra lesión de rodilla.

Federer disputó los Juegos de Australia con su actual mujer, Mirka, y tiene en su palmarés dos medallas: la dorada en 2008 junto a Stan Wawrinka y plateada en 2012, en modalidad de singles.