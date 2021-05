Norman Powell guió a los Trailblazers contra Denver

Norman Powell empató el récord personal de más puntos en un juego de playoffs

Por lo general, los cánticos en Portland son para la estrella Damian Lillard. El sábado, Norman Powell recibió la adulación de la multitud.

Powell igualó el récord de su carrera en los playoffs con 29 puntos y los Trail Blazers vencieron a los Denver Nuggets 115-95 el sábado en el Juego 4 para igualar la serie de primera ronda.

«Me encanta este tipo de juegos, este tipo de momentos. Es el momento en el que nada más importa», dijo Powell. «A veces te quedas atrapado en el transcurso de la temporada con estadísticas, esto-eso-y-el-otro, viajes por carretera, pero cuando llegas a los playoffs, lo único que importa es ganar».

Powell metió cuatro triples y acertó 11 de 15 desde el suelo. Cuando dejó la pista con el juego en sus manos, los fanáticos corearon «¡Nor-man Pow-ell! ¡Nor-man Pow-ell!»

«Pensé que era realmente genial», dijo. «Al principio no sabía lo que decían cuando estaba sentado allí, y luego los muchachos en el banco también estaban cantando, así que eso me hizo sonreír».

CJ McCollum agregó 21 puntos para los Trail Blazers, sextos cabeza de serie. La serie cambia sede para el Juego 5 el martes por la noche en Denver.

Nikola Jokic terminó con 16 puntos y nueve rebotes para Denver, tercer en el oeste, antes de quedarse fuera del último cuarto. Fue el máximo anotador de los Nuggets.

Lillard lanzó de 10-1 desde el campo, pero terminó con 10 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes. También se sentó en el último cuarto después de que los Blazers lideraran por hasta 33 puntos en el tercero.

«Si me hubieras dicho en ese juego que Lillard iba a tirar de 10-1 en tiros de campo y que íbamos a perder, probablemente me hubiera costado creer eso», dijo el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. «Entonces, tengo que ser mucho mejor y la urgencia debe estar ahí. Tal vez esto podría ser una llamada de atención para nuestro grupo inicial, solo para jugar más duro. Suceden cosas buenas cuando juegas duro, y nosotros no jugamos». en cualquier lugar cercano a lo suficientemente fuerte esta noche «.

Los Nuggets derrotaron a los Blazers 120-115 en el Moda Center el jueves por la noche. En ese juego, Denver tuvo 20 triples y recibió un impulso de cuatro triples seguidos de Austin Rivers durante un tramo clave en el último cuarto. El sábado, Rivers tuvo ocho puntos.

Era imperativo para Portland que el grandote Jusuf Nurkic, probablemente la mejor defensa de Portland contra Jokic, no se metiera en problemas después de cometer una falta en los dos juegos anteriores. El banco de Portland, con la excepción de Carmelo Anthony, también había tenido problemas, superado en el Juego 3 24-19 por Denver.

Nurkic terminó con 17 puntos y Anthony tenía 12, en su cumpleaños número 37, para liderar el banco.

«Nos gritaron los traseros esta noche, así que esa debería ser toda la motivación que necesitamos», dijo JaMychal Green de Denver. «Quiero decir que fue vergonzoso. Así que cuando volvamos a casa debemos ser los agresores».

PROBLEMA DE TV:

El tercer juego de la serie fue bloqueado para algunos espectadores en el área de Denver debido a una disputa en curso entre Altitude Sports y los proveedores Comcast / Dish. Altitude tenía derechos exclusivos sobre el Juego 3, lo que significa que solo los suscriptores de DirecTV podían verlo.

El Juego 5 en Denver podría enfrentar un apagón similar para algunos fanáticos.

¿INSPIRACIÓN?

Nurkic dijo que estaba en desacuerdo con lo que afirmó que dijo el analista Kendrick Perkins sobre su defensa después del Juego 3.

«Supongo que hoy en esta liga sería una mascota», dijo Nurkic. «No sé por qué dijo cosas así, y también me agrada como persona».

TIP INS

Nuggets: Will Barton permaneció fuera de los Nuggets con una lesión en el tendón de la corva, aunque estaba cerca de regresar. … Jamal Murray se quedó en Denver para continuar su recuperación de la cirugía de ligamento cruzado anterior. Murray también estaba preocupado por la situación de la televisión local, y tuiteó: «Tenemos que encontrar una manera de llevar nuestros juegos a todas partes».

Trail Blazers: Con su apertura el sábado, Lillard igualó a Kevin Duckworth en la cima de la lista de la carrera de Portland con 59 aperturas en los playoffs. … Zach Collins, quien ha estado fuera con una fractura en el pie izquierdo, lanzó tiros antes del juego. No hubo noticias de su regreso. … La ventaja de Portland en la mitad fue la primera de la serie. … Los fanáticos le cantaron «Feliz cumpleaños» a Anthony entre el tercer y cuarto trimestre.