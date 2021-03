Inicia la cuarta edición del Corales Puntacana Resort & Club Championship PGA TOUR

Hace historia como el primer evento del PGA TOUR que se realiza dos veces en la misma temporada y reúne en un torneo a los campeones del Korn Ferry Tour y del PGA TOUR celebrados en Punta Cana

Punta Cana, La Altagracia.- La cuarta edición del Corales Puntacana Resort & Club Championship PGA TOUR arrancó oficialmente en el campo de golf Corales, haciendo historia como el primer evento del PGA TOUR en realizarse dos veces en la misma temporada, con una bolsa de premios de $3 millones de dólares, la más alta en la historia del deporte dominicano, y válidos para 300 puntos del FedExCup.

Este año, la justa deportiva también pasa a la historia de manera icónica al recibir nueva vez en el campo de golf Corales a los campeones del Korn Ferry Tour y del PGA TOUR en Punta Cana, llamados los “Reyes de Corales”, integrado por Hudson Swafford, Graeme McDowell y Brice Garnett, ganadores del Corales Puntacana Resort & Club Championship PGA TOUR en 2020, 2019 y 2018; y Nate Lashley y Dominic Bozelli, ganadores del Korn Ferry Tour - Corales Puntacana Resort and Club Championship en 2017 y 2016.

Entre otros jugadores destacados confirmados a participar, se encuentran los veteranos Rafa Cabrera Bello, Emiliano Grillo, Bill Haas, Charles Howell III, Kelly Kraft, Luke List, Pat Perez, Sepp Straka, Justin Suh, Jhonattan Vegas, Camilo Villegas y Xinjun Zhang, entre otros.

En la rueda de prensa inaugural del evento, celebrada en la casa club del campo de golf Corales, la vicepresidenta senior de Hospitalidad de Grupo Puntacana, Haydée Kuret Rainieri, expresó: “para Grupo Puntacana y Puntacana Resort & Club es un honor ser por cuarto año consecutivo los anfitriones y organizadores del primer Evento del PGA TOUR en el país, promoviendo de manera única a la República Dominicana y a Punta Cana”.

Por su lado, el viceministro de Servicio y Calidad del Ministerio de Turismo, Roberto Henríquez, destacó que: “la celebración de la 4ta. edición del Corales Championship PGA TOUR Event, es una señal más de la recuperación responsable de nuestro turismo y, además es de suma importancia para nuestro país, ya que nos promueve como el destino turístico líder del golf en el Caribe”.

Asimismo, John Norris, vicepresidente senior de Asuntos Empresariales de los Torneos del PGA TOUR, afirmó que: “es grandioso estar de regreso en República Dominicana, en lo que es una temporada histórica en el PGA TOUR. El año pasado, cuando Grupo Puntacana acordó trasladar el torneo a septiembre, nos permitió brindar colectivamente a los jugadores valiosas oportunidades de juego durante un año en el que nuestro calendario fue impactado. Su compromiso de permanecer con nosotros a través de los desafíos, dio sus frutos”.

El campeón del año 2020 y defensor del título, Hudson Swafford, señaló en la rueda de prensa: “siempre es un placer estar de vuelta en la República Dominicana, jugar en el campo de golf Corales y disfrutar de toda la belleza que ofrece el país. Es un privilegio regresar para defender mi título. Quiero agradecer de manera especial a Grupo Puntacana y a la familia Rainieri por recibirnos y hacer posible una cuarta edición del torneo”.

Para concluir, Charley Hoffman, ganador de 4 victorias del PGA TOUR, 1 victoria del Korn Ferry Tour y director en el Consejo Asesor de Jugadores del PGA, añadió: “cuando vinimos en septiembre para la tercera edición me sentí muy seguro. Los protocolos de higiene y salud han sido increíbles. Sé que esto no hubiese sido posible sin el apoyo del Ministerio de Turismo y el Grupo Puntacana, quienes han fecho posible una experiencia segura y agradable para los jugadores. La familia Rainieri ha hecho un trabajo extraordinario al permitirnos jugar en este lugar tan bello e idílico”.

El evento se transmitirá en vivo por la reconocida cadena televisiva Golf Channel el jueves 25 y el viernes 26 de marzo, en horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., el sábado 27 de marzo en horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., y la final el 28 de marzo de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. A nivel local, CDN Deportes estará realizando transmisiones en vivo desde el campo de golf Corales captando las incidencias del evento y el domingo 28 de marzo estará transmitiendo en vivo la ceremonia de premiación a las 5:30 p.m.

Protocolos de bioseguridad para prevención del Covid-19

El protocolo del evento incluye la toma de temperatura en los puntos de entrada, el uso obligatorio de mascarilla por parte de voluntarios y personal, realización de limpieza profunda de manera frecuente y estaciones de gel desinfectante en todas las áreas del torneo, entre otras medidas. Además, con el fin de reforzar el distanciamiento físico, los diferentes grupos y equipos que desarrollan una función estarán divididos por modalidad de "burbujas".

Al igual que la edición realizada en septiembre 2020, los jugadores y sus caddies deben portar una prueba PCR y/o de antígeno negativa previo a su llegada al país, como parte de los protocolos de juego establecidos por la organización del PGA TOUR. Asimismo, el evento se desarrollará siguiendo los protocolos de higiene sanitaria y de seguridad implementada por el resort y avalada por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) para prevención del Covid-19.

Sobre el campo de golf Corales

Corales Puntacana Resort & Club, sede del primer y único PGA TOUR Event de República Dominicana, fue diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Tom Fazio. Abierto en 2010, está ubicado junto a los acantilados, bahías, ensenadas oceánicas naturales, los lagos interiores y canteras coralinas del mar Caribe. Cuenta con 18 hoyos, seis de ellos frente al mar y culmina con sus tres últimos hoyos conocidos como el "codo del diablo", el cual se posiciona entre los hoyos finales más espectaculares y difíciles del mundo. Corales ha sido catalogado como el mejor campo de golf del país y de los 10 mejores del Caribe por 10 Best US Today Reader’s Choice 2018 y, en 2020, Puntacana Resort & Club fue galardonado como Mejor Resort del Caribe y Bermuda por Golf Digest Editors’ Choice Award.

Patrocinadores

La 4ta edición del Corales Puntacana Resort & Club Championship PGA TOUR Event cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Banreservas, Seguros Universal, Grupo Magna, Centro Médico Puntacana, Consorcio Energetico Punta Cana- Macao (CEPM), Aiport Team Solutions, Domicem, IQTEK Solutions, Brugal, Multimedios del Caribe, Texaco GB Energy, Puntacana Resort & Club, The Westin Puntacana Resort & Club, Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, Punta Cana International Airport, Centro Médico Punta Cana, Claro, Cocacola, Grupo Dupla, Grupo Raya, Aperol Spritz, Club Car, Duty Free Americas, Constructora Llodra, Freixenet Cava, Induban, Wood Able, AFP Reservas, Tribe & Folk, Spectro Lighting, Inprotec, Hola Punta Cana by Oscar Cerda, United Petroleum, Picky Plants, Lomo, Altron, Canita, Sarmiento Latam, AVIS, Gulf, Collections Inc. Worldwide, Tu Boleta, DBI Industrial, PEMICA, Servi Port, Coolekos, Hartemania, Hartemontajes, K.G.Constructora SRL, ZechSal Pure Magnesium, Emilios, IMCA y NanoVapor Biotech.