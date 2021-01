Horford supera los 12 mil puntos de por vida en su regreso a la cancha

El centro dominicano lanzó perfecto desde el arco de 3 puntos en cinco intentos

PHOENIX – Al Horford anotó 21 puntos y tomó 11 rebotes en un regreso espectácular para liderar la victoria de Oklahoma City en la victoria sobre Phoenix, viniendo desde atrás, 102-97 el miércoles por la noche.

Con esta actuación el dominicano llegó a los 12 mil puntos en su carrera. De por vida promedia 13.9 PPJ en 32.5 MPJ en una carrera de 14 temporadas. Este año ha participado en 10 encuentros.

Horford, que no veía acción desde el 12 de Enero vs. San Antonio por el nacimiento de un hijo, regresó para darle al Thunder su segunda victoria seguida en 5 juegos, luego de perder 3 consecutivos.

Se esperaba que el dominicano regrese el viernes en un partido frente a Brooklyn en la casa, pero adelantó su vuelta para lanzar de 12-8 desde el campo y estuvo perfecto, lanzando de 5-5 detrás del arco de tres puntos, sumando 2 asistencias y 3 robos.

«Defensivamente, nuestro enfoque mental fue muy bueno», dijo Horford. «Me sentí muy feliz con la forma en que estábamos todos. Continuamos haciendo paradas en la recta final y obteniendo rebotes».

Shai Gilgeous-Alexander también anotó 21 puntos ayudando en la victoria de Oklahoma City este miércoles por la noche.

LA NOCHE DE CHRIS PAUL

Chris Paul le recordó al Oklahoma City Thunder lo que se estaban perdiendo después de cambiarlo durante la temporada baja hasta que l Thunder le dio la vuelta al juego y les recordó a los Phoenix Suns y a Paul por qué son un equipo que parece en aumento.

Paul anotó 32 puntos, el más alto de la temporada, en su primer juego contra Oklahoma City desde el canje. El 10 veces All-Star jugó bien durante su única temporada con el Thunder, promediando 17.6 puntos y 6.7 asistencias.

Tuvo uno de sus mejores partidos esta temporada a expensas de Oklahoma City el miércoles. El base disparó de 21-12 desde el campo y anotó 13 puntos durante un tramo de siete minutos en el cuarto que representó una gran parte de la ofensiva del equipo.

Pero el joven y mejorando Thunder se mantuvo cerca durante el cuarto y se recuperó en los minutos finales. Lu Dort hizo un triple con 2 minutos para el final que puso a Oklahoma City arriba 96-95 y el Thunder no volvió a caer.

Fue un juego de altas y bajas que contó con Phoenix desperdiciando una ventaja de 17 puntos en la primera mitad y Oklahoma City dejando escapar otra ventaja de 13 puntos en la segunda mitad antes de que el Thunder se bloqueara con la defensa las posesiones finales.

Gilgeous-Alexander agregó ocho asistencias y siete rebotes.

«Fue un partido de 48 minutos», dijo el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault. «No empezamos muy bien. Tuvieron un segundo cuarto difícil y luego simplemente mantuvimos el rumbo».

Paul tuvo la oportunidad de empatar el juego con unos 10 segundos por jugar en un triple, pero falló.

«Simplemente no estamos jugando lo suficientemente bien en este momento», dijo Paul. «No estoy diciendo que no seamos lo suficientemente buenos. Simplemente no estamos jugando lo suficientemente bien en este momento».

Phoenix jugó sin el escolta All-Star, Devin Booker, quien se perdió su segundo partido consecutivo por un dolor en el tendón de la corva. Los Suns han perdido tres partidos seguidos. Jae Crowder agregó 17 puntos para Phoenix, que lanzó solo 38% desde el campo.

«Hasta que este equipo comprenda la consistencia durante cuatro cuartos, seguiremos así», dijo el entrenador de los Suns, Monty Williams. «Podemos tratar de que todos sientan pena por nosotros. No va a funcionar. Tenemos que ser consistentes. Esto depende de nosotros, punto».

Oklahoma City aprovechó algunos tiros fríos de Phoenix, que fallaron 16 triples seguidos durante un tramo, y tomó una ventaja de 59-46 al comienzo del tercer cuarto. Los Suns finalmente se soltaron de la mala racha y se acercaron 73-71 al cuarto.

Los Suns iniciaron con una ventaja de 32-17 en el primer cuarto después de obtener 17 puntos desde su la banca, pero la ofensiva colapsó en el segundo y anotaron solo 10 puntos mientras fallaron los 11 intentos de 3 puntos. Eso ayudó al Thunder a tomar una ventaja de 45-42 en el medio tiempo.

DATOS

Thunder: Horford estaba de regreso en la alineación luego de perderse seis juegos consecutivos por razones personales. … El escolta veterano George Hill no jugó debido a un esguince en el pulgar.

Suns: El guard suplente Cameron Payne falló y no jugó debido a un pie adolorido. … Los delanteros Dario Saric y Damian Jones se perdieron el juego debido a los protocolos de salud y seguridad de la liga, pero estaban en la banca.

VUELTA WILLIAMS

Williams estaba en el banco de los Suns después de perderse los últimos dos días de práctica por razones personales.

No me gusta perderme días «, dijo Williams antes del juego.» No es parte de mi carrera durante mi tiempo en la liga. No me he perdido días. Así que siempre es difícil para mí, pero hay ciertas cosas en mi vida a las que debo atender. Puede que tenga que hacerlo un par de veces más en el futuro, pero ciertamente aprecio el nivel de preocupación y respeto por mi privacidad. En el momento adecuado, les haré saber a todos lo que está pasando, pero por ahora es un asunto privado «.

LO QUE VIENE…

Thunder: inicia una estadía en casa de cinco juegos enfrentando a los Nets el viernes.

Suns: recibe a los Warriors el jueves.