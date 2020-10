Apresan mujer que golpea brutalmente a su hija en SFM

La niña gritaba que no la matara

San Francisco de Macorís, RD.- Llega a nuestra redacción un audio del momento en que una madre golpeaba a su hija mientras esta le rogaba y le decía que no la matara.

“No me mates por favor que yo no me quiero morir… por favor”, gritaba la niña.

Sobre el caso la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, que dirige Olga Dina Llaverias, informa que la madre está detenida desde el lunes.

Esto ocurrió en Duarte Arriba, Santa Luisa de San Francisco de Macorís.