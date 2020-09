Internacionalista sobre China: “Si hubo un proyecto político que levantó a un país humillado, fue el Partido Comunista Chino”

En ese sentido Gatón expresó que en la actualidad, China ha sido uno de los pocos países beneficiados durante la pandemia

Santo Domingo.-El internacionalista Iván Ernesto Gatón aseguró que "si hubo un proyecto político que levantó a un país humillado, fue el Partido Comunista Chino"; el experto externó sus declaraciones a propósito del caldeado ambiente internacional que atraviesan las distintas economías del mundo producto de la pandemia del Covid-19.

“Si hay un proyecto político que levantó a un país humillado y que los ingleses y occidentales hundieron con opio, es el Partido Comunista Chino, mismo que sacó a 800 millones de gente de la pobreza”, aseguró.

En ese sentido, Gatón expresó que en la actualidad, China ha sido uno de los pocos países beneficiados durante la pandemia, realidad que atribuye a las filosofías milenarias con que la nación enfrenta los reveses históricos y contrario a lo que habían proyectado varios expertos a raíz de que la pandemia se extendiera partiendo de dicha nación.

“Con el coronavirus China ha quedado mejor posicionada; la historia nunca se detiene pero no hay algo más desgraciado para un ser humano que no comprender los acontecimientos históricos que le rodean; en China se utiliza el poder blando, (y esto es Sun Tzu), -Fuerte no es el que avasalla sino el que se impone de forma indolora-; la sociedad china es una sociedad muy distinta a la occidental, donde usted le roba una cartera a alguien en Shangai y usted ya está preso”, dijo.

Sobre el modelo de gobierno más popularizado en occidente, la democracia, el experto dijo que podría quedar mal parada una vez que el pópulo deje de recibir las ayudas gubernamentales.

“Quedará desacreditada la democracia, cuando no hayan más fondos para subsidiar a la gente y el mundo no vea la luz al final de tunel con el Covid -19”, aseveró.

El experto aseguró que más allá de las mediáticas pugnas entre la nación china y estadounidense , ambas terminan necesitándose mutuamente, “Cómo detiene usted a un mundo interdependiente en lo económico; Iphone no está incluido en las sanciones que hace EU porque esos se hacen en China y quien compra los productos agrícolas de EE.UU es China”.

Gatón reflexionó que históricamente vastas han sido las pandemias registradas, aunque nunca había existido una que se extendiera casi simultáneamente en el mundo entero, demostrando como muestra de esto la globalización y su repercusión en los países más desarrollados.

Por: Lucía Montes de Oca Zimbrón.