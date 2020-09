VIDEO: Incendios forestales tiñen de naranja el cielo de San Francisco e EE.UU

El cielo de San Francisco se tiñó de naranja el pasado 9 de septiembre e impresionó a miles de personas, que llenaron las redes sociales con fotos y videos del fenómeno.

Este incidente que convirtió la ciudad en un escenario semejante al de una película apocalíptica debido a que la luz se filtró a través del humo de los incendios forestales que afectan a California.

"Cuando las partículas están en el aire pueden 'dispersar' ciertos colores. Con el humo, por ejemplo, se filtran otros colores y eso permite que el rojo, el naranja y el amarillo lleguen a la superficie", explicó el meteorólogo Jarrett Claiborne.

Driving across the Golden Gate Bridge at 9:20 IN THE MORNING. pic.twitter.com/nyiY0vWxf5

— Liz Kreutz (@ABCLiz) September 9, 2020