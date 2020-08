Senadores Fuerza del Pueblo ratifican son segunda mayoría; dicen defenderán esa condición

Franklin invitó a los presentes en el hemiciclo a contar la cantidad de senadores que representan al bloque FP

Santo Domingo, RD.- Los senadores de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez y Franklin Rodríguez, proclamaron este jueves ante el hemiciclo en turnos por separado, que tiene que quedar claro que el partido que lidera Leonel Fernández representa la segunda mayoría y así lo defenderán.

“Ahora somos militantes y dirigentes de Fuerza del Pueblo, eso tiene que quedar claro, nosotros, por escrito honorable presidente, dijimos quienes componíamos el bloque de la FP y apegados al artículo 178 de la Constitución y al reglamento del Senado, categóricamente le decimos: somos la segunda mayoría”, manifestó el senador por la provincia Hermanas Mirabal al dirigirse al presidente del Senado, Eduardo Estrella.

Bautista Rojas Gómez reiteró que Fuerza del Pueblo es segunda mayoría en el Senado, y que defenderán esa condición.

Lamentó que los senadores del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no se encontraran presentes en el momento en que agotaba el turno, y que no explicaran, las circunstancias en que Fuerza del Pueblo participó en el pasado proceso electoral.

“Yo me alegro muchísimo que los honorables representantes del PRSC y del PLD, acudan a la Constitución de la República. Y yo si me alegro que el pueblo dominicano y el de la provincia Hermanas Mirabal me hayan traído a este hemiciclo a defender la Constitución, un escenario, donde nosotros, acudimos para ser guardianes. Aquí se acabó el mercado, que quede claro, estamos aquí para que se respete la Constitución y vamos a ser guardianes de ello”, proclamó Rojas Gómez.

Recordó que el reglamento del Senado establece quiénes componen los bloques legislativos e invitó a reflexionar sobre las condiciones en las que Fuerza del Pueblo acudió al pasado proceso electoral.

Rodríguez recuerda que ocho senadores de FP son más que cuatro del PLD y PRSC.

En el mismo escenario, el senador de Fuerza del Pueblo por San Cristóbal, Franklin Rodríguez, invitó a los presentes en el hemiciclo a contar la cantidad de senadores que representan al bloque del partido que lidera Leonel Fernández y compararlo con la que tienen, tanto el PRSC, como el PLD.

“Yo quiero que me levanten las manos los senadores de FP que están aquí presente. Lo que usted puede ver allí son cuatro del PLD y del PRSC. Entonces, por lo tanto presidente, aquí no hay ninguna duda de que la segunda mayoría de este Senado es de la Fuerza del Pueblo, establecido también a través de cartas de renuncias que le hizo llegar nuestro vocero”, precisó Rodríguez, el segundo senador más joven del hemiciclo.