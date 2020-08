Manuel Jiménez ante inauguración terminal de autobuses: ¡Donde hay lucha hay victoria!

Convoca a una protesta este viernes

Santo Domingo, RD.- El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, anunció este viernes que acudirá al Parque del Este para protestar en contra de la inauguración de la terminal de autobuses construida en el lugar.

Será a las 10:00 am cuando el alcalde se apersone al lugar, según expresó en su cuenta de Twitter.

Contenido relacionado: Alcalde Manuel Jiménez dice construcción de terminal SDE es ilegal; asegura no será una...

“Ah! ES HOY! Ya me enteré de que el presidente inaugurará la “terminal” del Parque del Este mañana. Ahí estaremos con pancartas diciéndole que lo que está inaugurando no es una TERMINAL y que EL Parque del Este no se negocia. ¡Donde hay lucha hay victoria!”, fue lo escrito por Jiménez.