Video| Accidente de camiones tras intentar pasar al mismo tiempo por peaje autopista Duarte

View this post on Instagram

Dos conductores de camiones se accidentaron la mañana de este sábado cuando intentaban pasar por el peaje del KM 25 de la autopista Duarte, en Pedro Brand, tramo Cibao hacia Santo Domingo. Supuestamente ninguno de los dos cedió paso y por tanto ambos quedaron atascados entre las columnas. . . . Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana