Diputado electo del PRM en San Cristóbal da positivo a prueba Covid-19

Santo Domingo, RD.- El diputado electo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, informó que dio positivo a la prueba Covid-19.

“El pasado sábado asumí cuarentena voluntaria y medicación preventiva. Me sentía agotado y consciente de la sobre-exposición del proceso electoral. Me hice la prueba, hoy con resultado en mano confirmo estoy positivo”, señaló vía Twitter.

Dijo sentirse bien y agradeció a Dios. Además señaló que su esposa e hija están negativas.

