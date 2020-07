Piden agilización en caso de excampoeona de Boxeo acusada de violencia

Santo Domingo, RD.-El representante de la boxeadora Dahiana Santana Lacir, Carlos Zapata, la Comisión Nacional de Boxeo Profesional, representada por su presidente Franklin Núñez y el abogados, Elvin Yona Nova, hicieron un llamado al Ministerio Público, para que se realice la audiencia del caso de la atleta, quien está recluida en la cárcel de Najayo, acusada de golpear a una joven durante una riña.

Carlos Zapata, manifestó que el pasado día 7 del mes en curso Santana, cumplió los 30 días de prisión preventiva que le habían impuesto por lo que dijo no entender las razones por las cuales se le mantiene en prisión a la ex campeona mundial y tampoco entiende porque no se realiza una causa como establece la ley.

Explicó que resulta extraño que a Santana no se le haya pasado causa cuando es del todo sabido que en el país se han estado realizando audiencias virtuales.

“La comunidad deportiva está indignada con el abuso que se ha cometido en contra de Dahiana Santana, quien es una gloria para República Dominicana, por todos los logros alcanzados los cuales incluyen varios títulos del mundo”, declaró Zapata.

Mientras que el representante legal de la boxeadora, Elvin Yona Nova, dijo que la situación de la atleta es preocupante debido a que en su condición, de abogado defensor, luego de que se cumpliera el mes de coerción pidió una revisión del caso, sin embargo se la negaron bajo el alegato de que todas las revisiones oficiosas están suspendidas por motivo de la pandemia del coronavirus.

El abogado dijo que le extraña el hecho que le hayan negado la revisión motivado por la pandemia, cuando la medida de coerción se impuso dentro de la pandemia.

Explicó que ante la ilegalidad de la prisión de Santana y debido al limbo en que se encuentra la solicitud de la revisión oficiosa que fue sometida, se han visto en la obligación de someter un recurso de amparo, pero aún no reciben repuesta.

De su lado el Comisionado Nacional de Boxeo, Franklin Núñez, reprochó el abuso que se ha cometido contra la atleta al tiempo que denunció que en el caso han estado influyendo otras personas con el interés de hacerle daño a la ex campeona mundial.