Santo Domingo.-El infectólogo Clemente Terrero expresó que la Comisión de Alto Nivel se quedó corta respecto a las medidas empleadas para hacer frente a la pandemia en el país, al tiempo que expresó que mientras se produce el cambio de gobierno el país parece ir a la deriva.

“La Comisión de Alto Nivel se ponchó, no dio pie con bola, aquí se debió haber hecho una cuarentena de 24 horas durante mínimo 15 días; hay un conjunto de medidas estratégicas que debieron implementarse y no quisieron; estamos en un limbo, los que están ahí van a salir y los otros van entrar”, expresó.

Terrero informó a través del programa Enfoque Matinal que entiende necesario que el país considere tomar una paso hacia atrás de ser necesario; esto a propósito del incremento continuo de los casos según los informes diarios del boletín del Ministerio de Salud Pública.

“Regresar a cuarentena o cuarentena total, medidas de emergencia, o por lo menos en la localidades más afectadas para que la epidemia no se propague a otros lugares; hay que aumentar el número de pruebas; en ciencia no se trabaja a ciegas es con pruebas y demostración no es disque - yo creo-“, dijo.

El galeno expresó que diversos sectores tanto en el país como a nivel mundial desestimaron la magnitud e impacto que tendría el virus en la vida de las personas y en la propia estructura social mundial.

“Los científicos a nivel mundial estaban desacertados con relación a este virus, el virus se cualquierizó y se minimizó, sin tener en cuenta las extraordinarias capacidades que tenía para actuar”, dijo.

Continuó diciendo “Le dimos importancia a la parte política, a los intereses y mira lo que tenemos hoy en el país, una gran catástrofe en salud que han impactado todos los sectores”.

Terrero enfatizó la idea del fortalecimiento de la Comisión de Alto nivel o la creación de una nueva.

“La Comisión hay que reestructurarla o crear otra, comprometida para decidir sobre una situación que desconoce, hay que volver hacia atrás, podemos seguir adelante pero de hacerlo, asumamos las consecuencias”, afirmó.

Por: Lucía Montes de Oca.