Empresa estadounidense convertirá el aire en agua potable

Una empresa estadounidense está desarrollando un proyecto para extraer agua potable del aire en los Emiratos Árabes Unidos, país que se encuentra entre los líderes globales en consumo de agua embotellada, informa Bloomberg.

En vez de usar combustibles fósiles, que alimentan las instalaciones desalinizadoras en este país árabe, Zero Mass Water, con sede en Arizona, levantará una planta a 20 kilómetros de Dubái que empleará energía renovable.

"La planta embotelladora funcionará con energía solar, las botellas son reciclables y las tapas [de bambú] son sostenibles", afirmó Samiullah Khan, gerente de IBV, una empresa emiratí que venderá el agua a hoteles y otros clientes.

El proyecto comenzará con 1.250 paneles solares, que se incrementarán gradualmente hasta las 10.000, cada uno de los cuales cuesta 2.500 dólares. Zero Mass ha rechazado detallar la escala de inversión en el proyecto.

Las cajas rectangulares de 2,4 por 1,2 metros absorben el vapor de agua que extraen usando energía solar. Los paneles están dotados de filtros de polvo y de un compuesto químico que captura solamente las moléculas de agua, así el líquido obtenido estará purificado, incluso si el aire está contaminado.

El fundador de Zero Mass, Cody Frieden, dijo que, aunque pueden operar en cualquier lugar donde haga sol, el clima húmedo y caluroso de Dubái es muy apropiado.

Zero Mass no será un rival para la producción convencional, dado que al principio solamente producirá hasta 2,3 millones de litros al año, equivalente a una piscina olímpica. Dado que su tecnología renovable es más costosa que la desalinización para el mismo volumen, los productos de Zero Mass encajarán en el ámbito de marcas importadas como Evian y Fiji, aseguró Khan. Estas se comercializan a 2,72 dólares el litro.

La demanda de agua embotellada en los EAU es alta, de 127 litros por individuo al año, lo que coloca al país en el 'top' 10 global, según la empresa investigadora Euromonitor International.