Experto en opinión pública asegura guerra de encuestas genera desconfianza; afirma Gallup obvió detalles

Santo Domingo.-El experto en opinión pública y marketing Orlando Goncalves, expresó que la encuesta dada a conocer por la firma Gallup, presentó datos respecto a la simpatía hacia los candidatos presidenciales pero obvió detalles que eran esenciales para su valoración.

“Detalles a destacar es que el estudio no presenta resultados sobre el impacto que ha tenido el Covid-19 en la actividad diaria de los dominicanos,estoy seguro que esto ha cambiado allá el humor de las personas, que esto no se vea reflejado, no lo entiendo”, dijó.

Goncalvez también se refirió a la sensación que causa la aparente “guerra” de encuestas en la percepción ciudadana, resaltando el caso específico de América Latina.

“Cuando se da esta guerra de encuestas y hay tanta información de por medio, las personas quedan confundidas o pierden la credibilidad; mi experiencia en América Latina es que la incidencia de esta guerra de encuesta es muy baja”, expresó.

El analista se refirió a la posición mostrada en la encuesta Gallup del candidato oficialista del PLD Gonzalo Castillo, al externar que los pocos puntos acumulados a partir de la valoración de los trabajos de campaña en los últimos meses y en comparación a los de su compañero de boleta Luis Abinader, dejan factores que analizar al respecto.

“De una encuesta hecha por la propia Gallup en enero a ahora, Luis Abinader crece 12 puntos y Gonzalo Castillo crece apenas 4 puntos, hay que preguntarse si ese comportamiento de la gente es producto de un hastió de 16 años del PLD en el Gobierno”, sostuvo.

Goncalves expresó que quedan muchos elementos a mejorar en las encuestas, pues considera que estas pueden distar de precisión a largo plazo por considerarse una "fotografía estadística de las muestras al momento de ser recogidas", lo que no garantiza un pensamiento o una ideología sostenida de forma constante en el tiempo.

“Se habla del voto vergonzoso en los últimos 10 años, personas que tienen vergüenza de expresar aun en una encuesta, su opinión o perspectiva; también el diseño de la muestra y la estructura de la encuesta tienen mucho que ver, lo que mismo que puede estar el conflicto en las personas de -quiero un cambio, pero en estos últimos meses me han estado llevando comida y mascarillas- “, reflexionó.

