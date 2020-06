JCE asegura procesos electorales se encuentran encaminados

Protocolos sanitarios presentados a las distintas naciones han tenido buena acogida

Santo Domingo.-El director de elecciones de la Junta Central Electoral Mario Núñez, informó que la Junta Central Electoral trabaja para garantizar la computación de los 4 niveles de elección para lo que se procurará tiempo y espacio en el que los escrutinios “se organicen de manera holgada y precisa”.

“Debemos garantizar que la nocturnidad no nos sorprenda haciendo el escrutinio de los votos, por eso el proceso cerrará a las 5 de la tarde, de manera que quien no se encuentre ya en la fila a esa hora, no podrá votar”, expresó.

Sobre la situación de la diáspora dominicana, Núñez confirmó que los dominicanos en Estados Unidos deberán desplazarse hacia Albany en la ciudad de Nueva York para votar; en el caso de Chile, las autoridades establecieron que no habría celebración en su territorio a causa de la emergencia sanitaria en dicho país, aunque por el contrario en Panamá, podrán votar muchos sin lugar a contratiempos.

“En Panamá se concentran los empadronados de gran parte de América, por eso tendrán muchos que ir a votar a Panamá porque es la ocle que los concentra a todos; también se ha autorizado el voto en España y trabajamos con los permisos de Milano; en Holanda y Suiza ya tenemos autorización y hemos podido avanzar”, aseguró.

Núñez destacó que el elemento que ha ayudado al buen desarrollo de la preparación de la logística electoral en el exterior, ha sido en gran medida los protocolos presentados a las distintas naciones con nacionales dominicanos.

“El elemento común en estos países es la garantía de que RD dispondrá de un protocolo sanitario para preservar la salud de los votantes; hemos recibido la aceptación de los protocolos que se ajusta a las exigencias sanitarias realizadas a modo de garantía en estos respectivos países”, informó.

Sobre los votos emitidos en el país de las diputaciones, afirmó que solo serán válidos para los candidatos de ese nivel de diputación.

“Senadores electos, resultarán electos de los votos emitidos en la boleta senatorial y los de diputación solo en la boleta de diputación respectivamente; en el exterior tendremos dos boletas, la del nivel presidencial y la de representantes de diputados del exterior, los 3 formatos comprenden a cada una de las circunscripciones”, contó.

Núñez afirmó que los resultados de proceso electoral se escanearán en el mismo orden en que se vayan escrutando en los colegios; al tiempo que se pautará la hora de emisión de los boletines para unas 3 horas después del escrutinio o cuando se tenga el 20% de los mismos.

Fuente: Lucía Montes de Oca.