Enrique Paris asume como nuevo titular del Ministerio de Salud en reemplazo de Mañalich

A las 12.30 de hoy se realizará un nuevo cambio de gabinete en el que se oficializará al expresidente del Colegio Médico Enrique Paris como nuevo titular del Ministerio de Salud, en reemplazo de Jaime Mañalich.

La salida de Mañalich se da en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y por las críticas que han surgido en el manejo de la emergencia. Esto, principalmente por dos razones: la demora para tomar medidas preventivas, como las cuarentenas, y la controversia sobre la cifra de fallecidos totales a causa del Covid-19.

Enrique Paris fue titular del Colegio Médico entre 2011 y 2017 y fundador del Cituc. En la actualidad ocupa el cargo de decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor y es parte de la mesa social Covid-19 que lleva adelante el Ejecutivo.

Además, se ha desempeñado como director de post título de la escuela de medicina de la Universidad Finis Terrae y jefe de distintos servicios de pediatría.

A mediados de mayo, criticó a la actual jefa del gremio, Izkia Siches, quien manifestó que “yo no sé en qué país viven las autoridades de gobierno, porque parecieran desconocer algo que hemos presentado de manera reiterativa”. Por este motivo, Paris afirmó que “ella dice representar a todos lo médicos de Chile y no es verdad. Porque en el Colmed no están inscritos todos los médicos”.

