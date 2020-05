El video en el que Scottie Pippen elige a otro basquetbolista por encima de Michael Jordan

Conformaron una sociedad que trascendió al mundo del baloncesto. Juntos, Michael Jordan y Scottie Pippen (con la conducción de Phil Jackson y la inestimable asistencia de Dennis Rodman en el último three peat) ganaron seis anillos de la NBA con los míticos Chicago Bulls; gesta que fue recordada en la serie de moda: The Last Dance.

No pudo haber un MJ tan exitoso con los Bulls sin un Pippen como lugarteniente. Sin embargo, la emisión del documental parece haber generado algunas rispideces entre Su Majestad y el alero. Los medios especializados de Estados Unidos también aseguran que Scottie está enojado con el contenido de The Last Dance, porque entiende su perfil es abordado en profundidad sólo en un capítulo y luego reaparece en varios momentos en los que está relacionado con la controversia.

Su problema contractual en la última temporada (retrasó la cirugía que debía realizarse en su pie en forma de protesta con los dirigentes de la franquicia), la descompostura que lo dejó fuera de competencia ante Detroit en los playoffs del 90, o el acto de rebeldía en la postemporada de 1994, ante New York Knicks, cuando dejó el campo enojado con el entrenador Phil Jackson cuando le dio el protagonismo de la jugada decisiva a Tony Kukoc; son algunos de los episodios con buen desarrollo en la serie.

Pues bien, para abonar la controversia, en las últimas horas se hizo viral un video de Pippen de fines de enero, en el que no coloca a Jordan en el trono de los mejores basquetbolistas de la historia. Se trata de un fragmento de una entrevista del programa Thuzio, días después de la muerte de Kobe Bryant, con quien también tuvo una relación cercana. “Hacía muchas preguntas, me exprimió, y es increíble saber que lo hizo con muchos otros jugadores”, dijo Pip en la nota.

“Kobe fue un muchacho muy inteligente, él creía en esforzarse para ser el mejor. Odio que no le hayamos dicho cuán genial realmente fue, porque trabajó tan duro para ser como Michael Jordan... Pero cuando vuelvo atrás y veo estos videos, me digo a mí mismo: ‘Maldición, él fue mejor que Michael Jordan’. Porque trabajó tan duro; este chico vino desde la secundaria, no jugó en Carolina del Norte con Dean Smith”, realizó la comparación, que tenía un condimento emotivo, pero también incluyó elementos analíticos.

Vale recordar: Bryant y Jordan terminaron forjando una amistad, aunque Kobe lo definía como “su hermano mayor”, y el propio MJ, en el memorial tras el accidente de helicóptero en el que perdieron la vida la estrella de Los Ángeles Lakers y su hija Gianna, lo nombró como a su “hermano menor”.

En efecto, Jordan fue el ídolo de Bryant, el espejo en el que se miró para proyectarse. Y para Pippen, en retrospectiva, superó al maestro.

Fuente: Infobae