Revelan un tipo de tejido capaz de neutralizar el coronavirus en un minuto

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana (EE.UU.) ha encontrado una forma de neutralizar el coronavirus utilizando un tipo específico de tejido.

El equipo, dirigido por el director del Centro de Medicina e Ingeniería Regenerativa de Indiana, Chandan Sen, reveló que el virus pierde su capacidad de infectar en un minuto, tras entrar en contacto con un tejido electrocéutico.

Sen explica que con el término 'electrocéutico' hacen referencia a la posibilidad de tratar afecciones con electricidad. "Una matriz de baterías de microceldas incrustadas que crea un campo eléctrico y genera de forma inalámbrica un bajo nivel de electricidad en presencia de humedad", precisa el estudio mediante la publicación de la preimpresión en ChemRxiv.

"El covid-19 es altamente infeccioso, especialmente para los trabajadores del sector sanitario; están constantemente expuestos a personas que tienen esta infección y aunque usan, por ejemplo, mascarillas, algunos de estos virus se adhieren al exterior de esas y cuando se quitan las mascarillas, sin darse cuenta, terminan propagando la infección ", señaló Sen." Así que nuestro desafío aquí es, una vez que este virus entra en contacto con el tejido de la mascarilla, que ya no pueda infectar nunca más".

