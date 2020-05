Margarita Cedeño dice que no tomará licencia en la Vicepresidencia, en respuesta a reclamos de la oposición

Insiste en que siempre ha aspirado a que primen los valores en el desempeño de las responsabilidades que tiene bajo su cargo

Santo Domingo RD.- La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, dejo claro que no tomará una licencia de sus funciones por ser candidata a la misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como han exigido dirigentes de la oposición.

En un artículo de opinión que publica este martes en el periódico Listín Diario, Cedeño de Fernández explica que la ley no exige tomar una pausa en sus funciones y que el momento histórico en que vive el país lo correcto era hacer lo contrario, hacer una pausa en la política y dedicarse solo a sus funciones de coordinadora de las políticas sociales.

“Podría explayarme en una motivación jurídica analizando los postulados del artículo 139 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral y el artículo 80 de la Ley de Función Pública, pero no se hace necesario, sus disposiciones están suficientemente claras: se excluyen de la suspensión de funciones a los cargos electivos”, explica Cedeño de Fernández.

Insiste en que siempre ha aspirado a que primen los valores en el desempeño de las responsabilidades que tiene bajo su cargo y someter sus acciones al ejercicio de la íntima convicción y de la visión cristiana de su accionar.

“Me ha tocado ejercer el rol de Coordinadora de las políticas sociales en un momento único en la historia de la humanidad. Como he dicho antes, habría sido un ejercicio de suma irresponsabilidad abandonar mis funciones, tan necesarias en este momento, para dedicarme a hacer campaña política. Lo correcto era poner en pausa la política y dedicarme en cuerpo y alma al desarrollo efectivo del programa “Quédate en Casa”.

Cuestiona que “¿Otros podrían haberlo hecho? Seguro que sí, pero en esta crisis el tiempo es un factor esencial y, en consecuencia, no había tiempo para la curva del aprendizaje. ¿Se le pide al Presidente que deje de ejercer sus funciones cuando es candidato? Claro que no. ¿Se me pidió que tomara licencia en el 2016, cuando fui candidata y seguí en mis funciones? Claro que no. ¿Por qué ahora? Saquen ustedes sus propias conclusiones”.

Finaliza en que la historia juzgará a los líderes que actuaron ante esta pandemia, no por sus palabras, sino por sus hechos, sí estuvieron del lado de las personas y sus necesidades, si fueron solidarios y encontraron soluciones factibles y adecuadas a los problemas de esta sociedad o si por el contrario, tomaron el atajo más fácil: criticar, denostar y desinformar en medio de una situación que requiere de la valentía, la solidaridad y la grandeza humana de todos y todas.