El comercio electrónico en República Dominicana no se está abordando desde el punto de vista logístico

Santo Domingo, RD.- En la dinámica actual por las medidas ante la pandemia del COVID-19, el comercio electrónico ha vuelto a ser un tema de moda, pero la misma no debe ser tomada como pasajera, sino mas bien hay que aprovechar la coyuntura, nuevamente, para comprender qué falta por mejorar y qué hay que establecer.

La aseveración es del empresario tecnológico Arturo López Valerio, quien, desde su experiencia de más de veinte años en el tema de comercio electrónico y transformación digital, ha estado analizando los distintos fenómenos del eCommerce durante los días de la pandemia.

Entrevistado por Carlotti Peralta en su sección “Martes Tecnológico” por el Matutino de La 91 (91.3 FM) López Valerio sostuvo que, muchos actores de la economía digital “creyeron haber logrado algo” y luego se sentaron a “festejar por ver que algunos modelos prosperar”, como el caso de las entregas a domicilio.

A esto se le sumó un entusiasmo por decir que se tenía todo preparado para el comercio electrónico, cuando realmente lo único que se tiene son estructuras “que no hemos creado pero que son parte de las redes globales”.

A juicio de López Valerio, las infraestructuras de comercio electrónico “van a seguir siendo creadas y operadas fuera del país”, sin embargo hay que tomar en cuenta que el ángulo de implantación que se le ha buscado en República Dominicana durante los últimos veinte años “no es el correcto”.

Y es que el talón de Aquiles para el desarrollo de la economía digital desde la perspectiva de los empresarios es el haber enfocado la principal inversión en comunicación.

“El comercio electrónico no se está abordando desde el punto de vista logístico ni los retos operativos, sino desde el punto de vista comunicacional”, dijo.

Comentó que una encuesta realizada entre los seguidores de la cuenta de Twitter @alopezvalerio mostró que la mayoría opina que la traba principal al comercio electrónico en República Dominicana está relacionada con retos logísticos, luego los retos fiscales y finalmente los retos tecnológicos.

Eso, a juicio del empresario tecnológico, da una apreciación de lo que está pasando con el comercio electrónico en el país.

A modo de ejemplo, explicó sobre el caso que tuvo con una tienda cuya promoción vio en Internet y a la que quiso comprar algunos artículos. “Tengo una semana tratando de que me respondan para pagar”.

A partir de esta experiencia, sostuvo que, si a nivel logístico las empresas no están ofreciendo sus productos y servicios de forma digital, el problema no es de la tecnología. “Si usted suma todo lo que costó una plataforma tecnológica para entonces no ejecutar bien los procesos de logística y servicio, cuando los resultados de ventas sean número rojos, esa infraestructura no generará beneficio”.

Planteó que la lección que está enseñando la situación actual con la pandemia es que “hay que mirar los procesos y no venir con el paradigma de que hay que montar una mega tienda”.

Al final de cuentas, continuó, no es un asunto de acumular, comprar o gestionar sino de ver cómo lo que se va a despachar al cliente y que su orden realmente llegue; y como se maneja el servicio al cliente, “no la comunicación masiva sino la comunicación uno a uno”.

“Cuando usted sale con una propuesta de comercio electrónico, tiene que funcionar. No lo va a ayudar una nota de prensa, ni cincuenta vallas, ni anuncios digitales persiguiendo a los usuarios a través de las páginas web. Si cuando el usuario dé click, no le responden, todo se cae y usted como empresario perdió su inversión.”

Sobre Arturo López Valerio

Arturo López Valerio es pionero en Cloud Computing, eCommerce, Marketing Digital y el desarrollo de proyectos de alto tráfico en República Dominicana. Desde el 2011 opera en TABUGA, empresa que se dedica al fomento del conocimiento, la tecnología e innovación para la transformación y avance del crecimiento empresarial; llegando a desarrollar comunidades digitales, estrategias de marketing digital y emprendimiento con alcance de más de un millón de dominicanos.

En 2010, fue designado como Experto Nacional para la República Dominicana por la WSA (World Summit Award) —la iniciativa de la ONU y su Alianza Global para las TIC y el desarrollo (GAID), que hace hincapié en la diversidad e identidad cultural, la creación de contenidos informativos variados y la digitalización del patrimonio educativo, científico y cultural.