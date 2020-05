“Estoy de vuelta”: Evander Holyfield se prepara tras los rumores de su pelea con Mike Tyson

El mundo del boxeo está expectante acerca de lo que podría ser una de las peleas más llamativas del año después de que Mike Tyson, ex campeón mundial de los pesados, anunció una posible vuelta al ring a sus 53 años con un video impactante de sus brutales entrenamientos junto a un sparring.

“Me siento imparable ahora. Los dioses de la guerra me han despertado. Han encendido mi ego y quieren que vuelva a la guerra... siento que soy joven otra vez”, aseguró a comienzos de esta semana.

En la misma línea, Evander Holyfield, que también expresó sus ganas de volver al cuadrilátero a través de Twitter, aumentó los rumores de una posible revancha después de mostrar sus movimientos en Instagram: “Estoy de vuelta”, advirtió el ex púgil de 57 años.

“Mi primera semana de regreso en el gimnasio y me siento genial. Tengo muchas ganas de intensificar mis sesiones de entrenamiento e intensidad mientras me preparo para mi pelea”, reconoció “The Real Deal” en sus redes sociales.

En el video se pudo ver al estadounidense saltando la soga a un ritmo constante y encadenando una serie de movimientos junto a un sparring.

El también ex campeón del mundo de los pesos pesados, informó que saldrá temporalmente de su retiro para afrontar varias peleas de carácter benéfico. Al hacerlo público fueron muchos los aficionados que le respondieron inmediatamente pidiéndole un combate contra Mike Tyson.

Holyfield, de 57 años y retirado desde 2011, sin embargo, no adelantó quién podría ser su rival, pero con el correr de los días se conoció que “Iron Mike”, cuatro años menor, recibió una oferta de un millón de dólares para pelear un combate benéfico en Australia.

Ambos púgiles protagonizaron la pelea estelar de la velada llamada “The Sound and the Fury” (“El Sonido y la Furia”), que después se conoció como “The Bite of ’97” (“La Mordida del ’97”), que se celebró en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas (Nevada). La bolsa repartía 30 millones de dólares para Tyson y 35 millones para el campeón, Holyfield, siendo la más cara de la historia hasta ese momento.

El combate, el 28 de junio de 1997 con el titulo del campeonato de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego, logró notoriedad después de que Tyson le arrancase de un bocado parte de la oreja derecha a Holyfield.

Tyson fue descalificado y perdió su licencia de boxeo en el estado de Nevada, aunque luego la recuperó y pudo volver a boxear.

