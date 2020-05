La increíble transformación física de Mike Tyson; los secretos detrás de su preparación para volver al ring

Su transformación corporal es impactante. El próximo 30 de junio cumplirá 54 años pero Mike Tyson ha vuelto a recuperar su mejor forma para volver a los cuadriláteros. Si bien se mantuvo bien físicamente en la última década, hace tres semanas que ha vuelto a los entrenamientos de boxeo para alcanzar quizás la mejor condición en la que ha estado en su vida.

A 15 años de su retiro, ‘Iron Mike’ ha comunicado que se prepara para realizar varios combates de exhibición para recaudar fondos y ayudar a las personas más necesitadas en estos tiempos tan difíciles que ha generado la pandemia mundial de coronavirus.

Es una metamorfosis física muy notoria. En la última imagen suya difundida en las redes sociales, donde está posando junto con su entrenador –el brasileño Rafael Cordeiro, líder de entrenamientos de un equipo de MMA–, tiene una remera blanca de Los Angeles Clippers empapada en sudor que deja ver su silueta a la perfección.

Atrás han quedado sus días de depresión y adicciones a las drogas, esos que lo hicieron tocar fondo. Mike Tyson lleva ya casi un mes de un entrenamiento duro que ha moldeado su figura. Rafael Cordeiro, quien en realidad es especialista en Muay Thai, explicó en diálogo con ESPN Brasil el trabajo que han estado haciendo estos días: “Hemos trabajado durante tres semanas seguidas, con ejercicios de cardio, de guantes, y la chaqueta de boxeo... tiene 53 años, pero cuando se lo propone, su cuerpo dentro del ring cambia y tiene más poder, más velocidad. Lo vi con la misma potencia que un chico de 21 y 22 años.”

Hace 11 años, en 2009, Tyson llegó al punto más bajo de su vida y parecía casi irreconocible en sus apariciones públicas, pesaba en aquel momento unas 380 libras (172 kilos). Estaba muy excedido, teniendo en cuanta que en sus mejores años como boxeador profesional pesaba alrededor de 220 libras (99,7 kilos). Era clínicamente obeso.

Pero según Daily Mail, el ex campeón mundial decidió dejar de comer carne en 2010 y comenzó a cambiar su vida. “Estaba tan congestionado por todas las drogas y la mala cocaína que apenas podía respirar. Tenía presión arterial alta, casi me estaba muriendo y tenía artritis. Hacerme vegano me ayudó a eliminar todos esos problemas en mi vida. Siempre fui un niño gordo. Entonces, si no cuido de mí mismo, realmente puedo subir mucho de peso. Antes estaba acostumbrado a entrenar para una pelea, pero ahora lo hago estar bien”, dijo en una entrevista con ABC News en 2013.

Lo cierto es que, desde que dejó de ser un deportista de élite, Mike Tyson nunca había entrenado de forma tan determinante como en estos tiempos. “Ha sido duro, mi cuerpo está dolorido después de volver a ponerme los guantes”, reconoció el ex ícono de los pesos pesados. Su entrenador dijo que actualmente pesa entre 235 y 240 libras (unos 100 kilos), por lo que todavía lo coloca 15-20 libras por encima del peso promedio durante su apogeo. No obstante, la transformación es un hecho: Tyson avanza firme hacia su regreso a los cuadriláteros.

