Violencia de género, drogas y alcohol: el día que Mike Tyson se dio cuenta que tocó fondo

“Esto es realmente oscuro. Yo estaba en la suite de mi hotel con siete mujeres allí, tenía un goteo de morfina, y había tomado mi cocaína. Consumí mi Cialis (píldora como Viagra), fumé mi marihuana, y tomé el Hennessy (coñac)”, recordó el legendario deportista acerca de un episodio que había ocurrido en 2009.

“Estaba en mi punto más bajo. Me puse paranoico y pensé que esas mujeres estaban tratando de robarme y acosarme. Comencé a golpearlas. Estaba en un lugar oscuro", se lamentaba tres años más tarde.

“Ese es mi demonio, quedé encerrado solo. No había nadie allí que me diga que estaba haciendo demasiado. El demonio ganó. Los eché a todos. ¡Oh, hombre! Estoy muy agradecido de estar aquí. Mi corazón debería haberse roto”, exclamó en medio de la entrevista y agregó: “Estaba sudando completamente despierto. No más cocaína. No más. Tres años limpio”.

Recientemente Mike Tyson rompió en llanto durante una emotiva entrevista en la que aseguró sentirse vacío después de abandonar el mundo pugilístico: “Sé lo que es el arte de la lucha, sé lo que es el arte de la guerra. Por eso me temían cuando estaba en el ring, porque era un aniquilador. Nací para eso, pero ahora esos días se han ido. Estoy vacío. No soy nada”.

Esta semana, fue el ex sparring Big Joe Egan el que humanizó a aquella fiera: “Mike es un ser humano, no es una máquina. Tenía las mismas emociones que su oponente” y agregó: “En el vestuario solía pasar por horribles emociones de miedo”.

