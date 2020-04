Miles de personas protestan en Wisconsin contra la medida 'quédate en casa' para contener el avance del coronavirus

Estados Unidos.-Este viernes, miles de personas se dieron cita en las escalinatas del Capitolio estatal de Wisconsin (EE.UU.) para protestar en contra de la orden 'quédate en casa' emitida por el gobernador Tony Evers, que estará vigente hasta el 26 de mayo para contener los contagios de covid-19, según recoge la NBC.

Las protestas fueron organizadas vía Internet por una variedad de grupos de derecha y empresarios quienes exigen la reapertura de comercios y establecimientos locales, argumentando que uno de cada ocho habitantes de este estado ha perdido su empleo debido a las medidas sanitarias que entraron en vigor el 25 de marzo.

Incredible view from @WISN12News News Chopper 12 over Madison this afternoon showing the “stay home” protest against @GovEvers order.

That is a lot of people. Our crew on the ground reports some people are carrying long guns at this protest. @ABC @ABCNewsLive pic.twitter.com/7Cr8GUmNgC

— Tanner Kahler (@tannerkahler) April 24, 2020