Djokovic propone plan para ayuda económica a tenistas de menor rango

Es un plan en conjunto con Rafa Nadal y Roger Federer

Novak Djokovic ha escrito una carta a todos los jugadores ATP proponiendo un plan que vería a los 100 mejores jugadores individuales en el tenis masculino, y los 20 mejores en dobles, contribuir a un fondo de ayuda para sus pares de menor rango.

El objetivo es recaudar más de $ 4 millones para dar $ 10,000 al jugador individual de cada hombre clasificado No. 250-700 en el mundo.

Djokovic escribió que la ATP acordó contribuir con más de $ 1 millón para los jugadores individuales clasificados No. 150-400 y agregó que hay una "buena posibilidad" de que los torneos de Grand Slam arrojen $ 500,000 cada uno.

El No. 1 del mundo y actual presidente del ATP Player Council dijo el sábado que tuvo una "larga discusión" con Roger Federer y Rafael Nadal, los otros miembros del proverbial "Big Three" del deporte, sobre cómo ayudar a los jugadores que "mas necesitados". ", según The Associated Press.

Escribió en su carta que el plan es una propuesta conjunta de los tres jugadores y describió los detalles de su estructura:

Los jugadores clasificados 50-100 contribuyen $ 5,000 cada uno

Los jugadores clasificados 20-50 contribuyen $ 10,000 cada uno

Los jugadores clasificados 10-20 contribuyen $ 15,000 cada uno

Los jugadores clasificados 5-10 contribuyen $ 20,000 cada uno

Los jugadores clasificados 1-5 contribuyen $ 30,000 cada uno

Los 20 mejores jugadores de dobles aportan $ 5,000 cada uno

ATP y WTA Tours han detenido el juego debido a la crisis de COVID-19. Se han pospuesto o cancelado múltiples torneos, incluido Wimbledon, que no se jugará por primera vez desde 1945.