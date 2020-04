Santo Domingo, RD.- El exdirector del Nuevo Modelo Penitenciario, Roberto Santana, denunció que existen cerca de 300 órdenes de libertad de internos en La Victoria que deben ser ejecutadas para disminuir el hacinamiento y los riesgos de contagios del coronavirus Covid 19 en ese penal.

“En el orden inmediato y en coordinación con el sistema judicial se permita que alrededor de 300 órdenes de libertad que hay desde hace más de un mes, me han dicho que son 300, pueden ser 100, pero que se ejecuten aunque sean 50 por favor que suelten a esas personas que tienen un mes o dos con esas órdenes de libertad y no se la dan”, reclamó Santana.

Santana pidió también a los jueces de ejecución de la penal que dejen en libertad a los reclusos que les falta menos de seis meses para cumplir su pena, pero excluir de ese privilegio a sentenciados por homicidios, presos criminales y sentenciados por feminicidios o violencia de género.

Recomendó además que la Dirección de Prisiones que permita que los suplidores y Prisiones de los presos lleven comida cruda a los reclusos para ellos puedan prepararla, ya que la falta de alimentos es lo que ha provocado el motín del jueves en la tarde.

“La medida correcta que tienen que tomar es que no haya visita que no salga el personal, pero tienen que permitir que sigan entrando alimentos, no alimentos cocidos, sino alimentos crudos, que los lleven Prisiones y los suplidores de los colmados”, explicó Santana.

Precisó que en la actualidad la dirección de prisiones está proporcionando la comida cocinada, pero esos alimentos solo alcanza para unos dos mil reclusos y en La Victoria existen más de ocho mil privados de libertad en la actualidad.

Asimismo, recomendó, que al igual que en el Nuevo Modelo Penitenciario, los agentes que custodian todas las cárceles del viejo modelo permanezcan en esos recintos, porque esa es la vía más idónea para disminuir el contagio por covid 19.

Santana hizo la observación atendiendo a la queja que había manifestado el Ministerio de Salud Pública de que la entrada y salida de los penales de La Victoria y de San Francisco de Macorís provocaron que el virus llegara a esos recintos.

Sobre informe proporcionado por la Procuraduría sobre el motín ocurrido el jueves en la tarde, Santana entiende que se ofrecieron los datos que se corresponden con la verdad ante la magnitud del incidente.