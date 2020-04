Ronald Acuña Jr. lanza el reto para el Clásico, dice que ya está bueno de Venezuela perder ante RD

El jardinero de los Bravos de Atlanta dice que ya está bueno de Venezuela perder ante República Dominicana en la conocida justa mundialista.

Ronald Acuña Jr. está deseoso de que llegue el Clásico Mundial para así poder vestir la franela de Venezuela y tener la oportunidad de enfrentar a la República Dominicana.

El reto está sobre la mesa. Mucho respeto para los dominicanos, pero al estelar jardinero de los Bravos de Atlanta no le gusta esa marca de 0-4 de su país contra los hijos de Quisqueya en esa justa.

“Sin ofender a nadie, ojo, sin faltarle el respeto a nadie, porque quiero mucho a los dominicanos, pero ahí se va a jugar pelota”, dijo Acuña Jr. en una conversación con este redactor en un “vivo” (live en inglés) por la red social Instagram.

“Ya está bueno (del 0-4). A mí no me gusta perder, a nadie le gusta perder. Yo nunca he representado a mi país, pero cuando me ponga esa camisa de Venezuela voy a comerme el terreno como si no hay nadie”, señaló el Novato del Año en la Liga Nacional en 2018.

El jardinero, que viene de pegar 41 cuadrangulares en la pasada estación con 101 remolcadas y un promedio de bateo de .280, entre otros números de pura calidad, reconoce el talento de los dominicanos, pero apuesta a los suyos.

“Son dos buenos equipos. En dominicana hay caballetes y nosotros también tenemos buenos jugadores y será un bonito espectáculo para el fanático. En el terreno hablamos, ahí es que se decide todo”, indicó.

Por: Yancen Pujols